【逃犯條例】新華社訪問譚耀宗：年輕人要想一想　政府要改善施政

逃犯條例修訂引發連場示威衝突，今日市民再度沿港島多條街道遊行，範圍由銅鑼灣至上環，傍晚開始警民再度爆發大規模衝突。 全國人大常委員委員譚耀宗接受《新華社》訪問，表示希望年輕人認真想一想，而特區政府亦要好好總結教訓，今後要改善施政。

社會不穩定衝擊經濟 對每個人都無好處

譚耀宗表示：「社會不穩定，對經濟帶來衝擊，導致公司倒閉、百姓失業，對香港整體社會以及每一個人都沒有好處。希望年輕人認真想一想，不要再這樣搞下去。」

犯法者要繩之於法 以維護香港法治的尊嚴

譚耀宗指出，反修例風波已經持續兩個多月，現在還有人進行暴力行為，衝擊警方。他表示犯法的人都應該繩之於法，這樣才可以維護香港法治的尊嚴。

譚耀宗表示，犯法者都應該繩之於法，這樣才可以維護香港法治的尊嚴。（資料圖片）

他說一些年輕人為了追求理想而有暴力行為，對香港社會和經濟帶來很大影響，「大家都跟着受害」。他表示，這不是在追求理想，而是在搞破壞，警方要對這些行為嚴正執法。

譚耀宗又表示，國旗、國徽是國家尊嚴的標誌，侮辱國旗、國徽的人是在與全國人民為敵，需要承擔法律責任。

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政府要聽取各界意見 重視國民教育

他認為極端份子只是極少數，香港大部份人都支持「一國兩制」，都希望內地和香港關係愈來愈融洽。

此外，譚耀宗表示，特區政府要好好總結教訓，今後要改善施政，多聽取社會各方面意見。在教育方面，要多重視年輕人的國民教育，推動年輕人多去內地交流，明白真實情況，讓年輕人對國家有更為客觀準確的認識，明白怎樣做對香港、自己有好處。