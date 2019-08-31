【逃犯條例】田北俊：林鄭「搞唔掂」可請辭　和理非會同意抖抖

修訂《逃犯條例》風波局勢未有緩和跡象，政府拒絕答應民間五大訴求，民怨持續升溫。民陣原定今日(31日)發起「人大8.31落閘五周年」遊行和集會，遭警方發出反對通知書，民陣召集人岑子杰宣布取消遊行。 自由黨榮譽主席田北俊早上在港台節目《星期六問責》上指，若特首林鄭月娥真的想答應示威者兩訴求但北京拒絕，可告知北京「真係要考慮接受咗我辭職」，「和理非」會同意「不如香港抖抖」，屆時五大訴求亦可不用處理。

田北俊認為，若林鄭真的想答應示威者兩訴求但北京拒絕，可告知北京考慮接受她的辭職。（資料圖片／盧翊銘攝）

《路透社》昨日引述消息報道，林鄭曾向北京交報告，分析在當中幾項訴求上讓步如何能令事件平靜下來，不過被北京拒絕，下令不可答應示威者任何訴求。

田北俊在節目中向林鄭獻計，建議林鄭向北京請辭：「『我真係搞唔掂，我想畀佢哋呢兩樣嘢（撤回修例和成立獨立調查委員會）你又唔畀，咁宜家搞落去唔只止唔到血、問題嚴重啲，真係要考慮接受咗我辭職。」

他分析，接任特首「乜都唔洗做」，只要林鄭說「我一個人負哂全責，我宜家唔做啦、做唔掂呢份工」，他相信「和理非」示威者會立刻同意「不如香港抖抖」，屆時政府不用處理五大訴求，市民會體諒。