【8.31遊行】民主派斥警察濫用武力如元朗襲擊　批警無差別攻擊

8.31港島遊行最終由警方進入多個地鐵站內搜捕示威者作結，當中警方進入太子站月台及車廂制服市民的行動備受爭議。昨晚一批示威者遭遇警方連番推進清場後，登上港鐵列車離開示威現場，及後有示威者跟反對他們的中年漢有爭拗，反對示威者的人士突然取出一把錘仔，向示威者揮舞。其後警察趕到，發生襲擊示威者及車廂內人士的事件。警方當場拘捕40人，罪名包括參與未經批准集結、刑事毀壞、阻礙警務人員執行職務等。救護員亦無法進入站內為受襲市民進行急救。 民主派多個議員今日（1日）舉行記者會，並形容昨晚警方的行動為「恐怖襲擊」，質疑警方如何區別普通市民及已更衣的示威者，以及為何警方使用武力後亦未有即時拘捕市民。

公民黨郭家麒（右三）向傳媒展示多張昨晚太子站警方攻擊市民的相片。（歐嘉樂攝）

民主派會議召集人毛孟靜形容，香港人現時是面對「來自官方、警方的恐怖襲擊」，指昨晚清晰可見警方亂打包括小朋友在內的市民，情況比元朗襲擊恐怖百倍，質疑是「犯下違反人倫的罪行，令香港進入人道危機」，而警方聲明指控示威者打市民，更是「天理不容的謊言」。公民黨郭家麒亦表示，香港人現時面對警隊隨時隨地濫用武力，失去了免於恐懼的自由，他引述林鄭曾稱暴力不能解決問題，稱「現時政府本身及警隊才是最大的暴力」。民主黨尹兆堅則補充，警方昨晚稱示威者喬裝市民此解釋是「大話冚大話」，因為示威者亦是市民，而即使示威者曾進行過犯法行為，警方應該拘捕，而非在市民沒有攻擊力的情況下襲擊，同時亦不應拒絕救護員入港鐵站內急救。民主黨林卓廷則指，警方昨晚稱以專業能力判斷市民及示威者是謊言，因為昨晚並無任何列車只接載太子站乘客，所以途經太子站的列車上都接載其他站上車的乘客。他質疑警方如何分別市民及示威者，如果無法分別則是無差別攻擊。

專業議政葉建源表示，警察擔心子女開學後受欺凌，但他們亦應該將心比己，好好對待他人子女。他質疑警方昨日行動不能震懾市民，但只會招致憎恨並帶來更多衝突。人民力量陳志全斥責警方「不當示威者是人，而是曱甴」，認為這說法合理化警方不需以人道考慮對待示威者。他斥警務處處長盧偉聰。縱容、默許、首肯警察」，才發生昨晚的襲擊事件。陳志全更呼籲國際社會派員觀察香港，並對香港政府施壓及制裁。民主派區諾軒補充，警方昨晚濫捕是沒有根據，質疑目的只是在警署內「施行私刑」。

多名民主派議員，包括郭家麒、林卓廷、陳志全等認為，警方所有投訴機制及監警會已經喪失公信力，要求獨立調查委員會此有效監察機制，否則警方會繼續「有恃無恐地襲擊市民」。毛孟靜及郭家麒亦質疑警方派臥底喬裝示威者的做法，指無法排除有警方臥底作出縱火等破壞行為。葉建源要求警務處領導層就昨日事件公開道歉及調查，以重建市民對警隊的信任。並指明天開學日對老師及學生而言都十分困難，因為大家都有強烈情緒，並指有需要時可找專業人士幫忙。