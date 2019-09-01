【8.31遊行】建制派譴責示威者武力升級　葉劉：臥底警員英勇

8.31港島遊行中，示威者在金鐘及銅鑼灣多番向政總及警方投擲汽油彈，示威者更曾在灣仔軒尼詩道築起一道火防線。建制派多個議員今日（1日）召開記者會，譴責示威者武力升級，指責示威者破壞香港社會安寧，重申支持警方依法維護法紀，並要求警方採取一切有效措施止暴制亂，緝拿所有違法示威者，令社會恢復秩序，並向市民呼籲與暴力割蓆。新民黨主席葉劉淑儀更稱，昨晚喬裝的警員是「冒好大風險，因為會隨時落單（被揭發身份）被打死，是非常英勇」。

一眾建制派議員譴責示威者武力升級。（建制派提供）

葉劉淑儀補充，關注示威者武力升級，認為此情況會破壞香港安全穩定及商界信心。她指，市民在未經許可下進行遊行集結，並以為自己只是行使個人自由並沒違法的觀念是錯誤。她引述聯合國公民權利和政治權利國際條約保障了市民表達言論自由，但市民行使自由時有特別責任及義務，即行使自由時不能影響他人權益及名譽，因此未經批准的遊行集結是違反此原則。她呼籲市民尊重法治，不要違法。工聯會陸頌雄則譴責示威者在港鐵站內的破壞行為，如破壞不同站的閘門及控制室。他指鐵路工會收到港鐵員工求助，人身安全受影響，種種破壞行為令員工擔心，因此期望港鐵做積極措施，例如盡快關閉車站，避免示威者將港鐵站變成戰場，或借港鐵逃走，並增加維持秩序的人手，以維護市民及員工安全。

被問及如何看待昨晚警方進入太子站月台及車廂襲擊市民，葉劉淑儀稱警方只是想逮捕違法使用暴力的示威者，因此追捕已更衣的暴力人士，至於警方有沒有犯下錯誤，則要由警方解釋，如果市民認為被無理攻擊可以投訴。工聯會麥美娟補充，每次衝突後，大家都針對警方某一兩件事，但無人質問示威者武力，如使用汽油彈等是否不合理，認為「要公平地睇」。她續稱，許多市民希望政府動用解放軍駐軍部隊或引用緊急法立法，藉此止暴制亂。

民建聯主席李慧琼表示，政府已經停止修例工作，但示威現時演變成衝擊「一國兩制」。她稱無人希望見到警察拘捕人，但如果無暴力衝突的話，警察毋須武力執法。葉劉淑儀補充，示威者許多訴求，例如撤銷起訴等是不可行，因為此舉是縱容暴力，而成立獨立調查委員會則需要在事件結束後才能成立，而今次事件複雜，亦不是法官調查可以處理到。她同意政府要對此事作深刻檢討，但未必要以獨立調查委員會方式。她同時建議要加強警方執法，或考慮使用緊急法等法律工具。葉劉淑儀留意到，有示威者高呼「時代革命」的口號，稱這是「不切實際的幻想」，並認為暴力行為會摧毀香港，最終受傷害的是年輕人。

另外，39名建制派議員聯署聲明，指責昨日示威者將武力升級，並在多區非法集結，堵路阻塞交通，而且衝擊政府總部，損毀立法會大樓和不同公共設施，多個港鐵車站亦遭示威者毀壞。他們斥責示威者縱火、焚燒水馬，以及向警員拋擲大量汽油彈等，是意圖造成大規模的人身傷害，危害警務人員和附近市民的人身安全，破壞香港社會安寧。建制派議員對此表示譴責，並呼籲警方高層做好部署，保障前線警員的安全，同時呼籲市民與激進示威者及暴力割蓆。立法會主席梁君彥、實政圓桌田北辰、謝偉俊及何君堯則未有參與聯署。

經民聯亦發聲明，指極端暴力行為不斷升級，喪心病狂、無法無天，對此極度憤慨，並予以強烈譴責，指從傳媒報道畫面所見，極端暴力行為愈演愈烈，已完全失去理智。聲明稱暴力示威者大規模縱火，堵塞港鐵路軌，幾乎釀成嚴重意外，認為暴力示威者企圖以違法暴力行為脅迫特區政府和香港市民，令執法者及無辜市民的安全受到嚴重威脅，多區商戶無法正常營運，生意大受打擊，嚴重損害香港經濟及社會穩定。經民聯支持特區政府迅速採取強而有力的措施止暴制亂，支持警方嚴正執法，迅速緝拿犯罪者，又呼籲全港市民堅決反對違法暴力的行徑，共同維護家園，讓香港社會早日恢復正常秩序。