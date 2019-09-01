【逃犯條例】數百人英領館外集會　要求給予BNO持有人居英權

《逃犯條例》修訂草案風波令續領英國國民（海外）護照（BNO）成熱門話題，早前英國有國會議員提出英政府應給予持BNO的港人完整的英國國籍。有網民發起今日（1日）在金鐘英國駐港總領事館外舉行「BNO平權集會」，要求英國政府給予BNO護照持有港人居英權等權利。

有持BNO護照的港人早前在倫敦國會外請願，要求給予BNO持有人居英權和工作權。（Hong Kong Watch facebook）

集會於下午2點開始，大會公布有約600至700人參與。集會人士手持標語及揮舞港英龍獅旗和英國國旗，又在現場播放英國國歌。「BNO平權集會」發起成員早前親身到倫敦國會請願，向議員道布爾（Steve Double）遞交請願信，有關議案將在英國國會辯論。議案指在港的英國（海外）國民都是英國人，要求英國政府給予海外國民與英國公民同樣完整的公民權利，包括居英權，同時要求英方承認中國破壞《中英聯合聲明》。

早前，英國下議院外交事務委員會主席圖根達特（Tom Tugendhat）8月15日撰文，認為英國政府應該給予持有英國國民（海外）護照（BNO）的港人完整的英國國籍。英國保守黨國會議員希利（Bob Seely）近日亦親身到港觀察香港抗爭運動，他表示會提倡改善BNO政策以增加港人信心，包括容許港人持BNO在英國工作，以及縮短取得公民身份的所需年期等。