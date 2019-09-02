【逃犯條例】倡防暴徒破壞　李慧琼：港鐵應研禁攜攻擊性武器進內

示威者昨（9月1日）堵塞機場交通，隨後戰線蔓延至東涌港鐵站，站內設施遭破壞。民建聯主席李慧琼今（2日）表示，港鐵應研究禁止市民攜帶攻擊性武器進內，又要求機管局及運房局檢討執行禁制令的方法，以免本港重要設施再遭受衝擊。 對於今起大專及中學均發起罷課，李慧琼指中學生發聲有多種渠道，反對罷課，認為一旦有人叫囂會影響學生情緒，或有人把政治帶到校園，刻意騷擾校園，認為校方應採取果斷措施，如申請禁止令，勿令騷擾蔓延。

批當局未有嚴厲執行禁制令

機場雖有法庭禁制令，惟仍有大批示威者無懼禁制令，進入機場附近一帶。李慧琼指機管局及運房局應以不同方式，嚴厲執行禁制令。

她續指暴徒肆意破壞，絕對影響普羅市民在「無得揀」的情況下被阻撓，未能享用鐵路服務，阻礙旅客及回港離港，市民怨聲載道。

她認為機管局、運房局及港鐵都未曾考慮在預防層面上做得更好，多做些預防工作能預先避免激進示威者破壞，「好過政府次次都後期先入去『處理』」，如拘捕及想辦法善後，「收拾爛攤子」，批當局做法不理想，願當局認真吸取教訓，不希望出現更激烈的破壞情況。

李慧琼（右三）表示，堅拒反對罷課及欺凌，呼籲不同持份者跟政府溝通。（陳欣彤攝）

對於警務人員入港鐵站執法問題，她認為若非有人進行違法行為，警方亦不需要執法，重申警方面對違法份子而不執法同樣是在破壞法治，相信警方因追捕違法人士才進入公共場所內。

她強調，關鍵在於應該如何預防及阻止激進示威者再破壞，呼籲市民該各方面想辦法避免暴力事件發生，非每每事後批評警方舉措的對錯。

籲辦學團體建對話平台 與願意對話的學生面談

今天是開學日，不少學生參與罷課，盼政府聆聽民意。李慧琼認為學生表達渠道眾多，堅決反對罷課及欺凌，呼籲不同持份者跟政府溝通。她建議辦學團體及校長能跟政府溝通搭建對話平台，讓願意跟政府對話的青年人跟當局面談。

她又指，警員子女遭「起底」，政府加強避免學生遭受欺凌的關注，惟社會批評校園欺凌問題存在已久，何以現時政府才極力回應。李慧琼強調一宗校園欺凌也不要，認為教育局有責任確保學生及家長安心。

民建聯今日舉行「繼續前行」座談會，邀請民政事務局局長劉江華與近百名九龍西市民面談。民建聯立法會議員鄭泳舜指局長細心聆聽市民意見，得悉近月反修例風波對市民造成困擾，很大的衝擊，承諾會處理座談會上市民提出的事項。

李慧琼亦寄語，願社會放低該事件，繼續面對及解決社會深層次問題，建議政府官員應帶頭「落區」。