【逃犯條例】路透社昨爆林鄭錄音　環時：挑撥港府與中央關係

《路透社》昨晚（2日）爆出行政長官林鄭月娥上星期與商界會面時的錄音，錄音之中她表示如果可以的話自己都想辭職。 內地官媒《環球時報》點名批評《路透社》等西方傳媒圍繞「林鄭辭職未被獲准」的假新聞糾纏，嚴重突破職業道德底，挑撥香港政府與中央的關係，成為美國領頭的西方社會干預香港局勢的一部份。

《環球時報》發表題為《林鄭月娥打臉西方媒體，後者應知恥》的社評，指《路透社》上星期已散布林鄭向北京遞交報告，勸北京接受香港示威者要求的謠言。而《路透社》昨日再爆錄音，《環球時報》引述林鄭今早記者會上表示，將私人場合交流公開，做法很不洽當。

指西方媒體糾纏於「林鄭辭職未獲准」謠言

社評指，《路透社》等西方媒體圍繞「林鄭月娥辭職未獲准」這一虛假新聞已經糾纏了一段時間，嚴重突破職業道德底線。社評指他們不是報道事實，而是立場先行。

《環球時報》稱，一些西方媒體對林鄭月娥「辭職未准」的報道愈來愈無厘頭，稱報道者依然擺出一副「真理在手」的傲慢。（資料圖片）

指有很強價值傾向 成為西方干預香港局勢一部份

文章引述林鄭今早記者會上，被西方記者問道：「為甚麼中國不允許你辭職」，林鄭當場回應：「我從來沒有提出過辭職，所以你（期待）的答案不存在。」

《環球時報》指《路透社》等西方媒體目前在香港的報道有很強的價值傾向性，無論從主觀意願，還是實際效果來看，他們的報道都「成為了美國領頭西方社會干預香港局勢的一部份」。社評指他們致力於向特區政府和特首施壓，挑撥特區政府與北京的關係，此外他們極大推動了限制香港警權的輿論的形成。又指他們已經不是香港事態的中立觀察和報道者，而成為影響香港局勢的活躍角色。

稱英國首相頻辭職 路透社「大概多了幾分不平衡」

文章稱一些西方媒體人太想看到林鄭辭職，希望可以藉此在這個特殊時候衝突「一國兩制」，製造進一步混亂。又稱英國《路透社》等，他們的國家不斷陷入政治危機，首相頻繁辭職，看到林鄭月娥和港府面對持續騷亂陣腳不亂，「大概尤其多了幾分不平衡」。