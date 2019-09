【逃犯條例】林鄭否認向中央請辭　稱會與各界溝通　安排閉門對話

《逃犯條例》爭議引發的巨大政府風暴,要求特首林鄭月娥辭職聲音此起彼落。《路透社》昨晚報道一段林鄭與商界閉門會面的錄音,當中林鄭稱自己已引起「不可原諒的混亂」,令香港陷入政治危機,若可以選擇她會辭職(I would quit if I had a choice)。

林鄭月娥今早(3日)出席行政會議前,重申自己從沒想過,亦沒有向北京提出請辭;又指她會與班子盡最大努力與市民溝通,未來會走進社區與各界直接對話。