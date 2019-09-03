【逃犯條例】林鄭否認向中央請辭　稱會與各界溝通　安排閉門對話

《逃犯條例》爭議引發的巨大政府風暴，要求特首林鄭月娥辭職聲音此起彼落。《路透社》昨晚報道一段林鄭與商界閉門會面的錄音，當中林鄭稱自己已引起「不可原諒的混亂」，令香港陷入政治危機，若可以選擇她會辭職（I would quit if I had a choice）。 林鄭月娥今早（3日）出席行政會議前，重申自己從沒想過，亦沒有向北京提出請辭；又指她會與班子盡最大努力與市民溝通，未來會走進社區與各界直接對話。

林鄭月娥在閉門聚會中的無權辭職論成為記者會的焦點。（盧翊銘攝）

反修例示威持續，自特首林鄭月娥提早恢復行政會議後，社會對每周二早上的特首記者會尤其關注。八月最後一個周未再以連場警民流血衝突收場，當中警方和示威者在太子港鐵站內激戰更惹起國際關注，而路透社昨晚流出的一段林鄭辭職論錄音，頓成今日記者會的焦點。

特首林鄭月娥被記者問到，當局是否故意發放該段錄音來轉移視線，以及她是否掌握辭職的決定權。她強調否認有關傳聞，重申自己從來沒有想過，亦沒有向中央政府提出請辭。她稱，留守崗位是其個人選擇，對於現時香港面對的困難，辭職或許是一個較容易的選擇，但在過去三個月來不停對自己說，雖然這並非容易走的路，但她與並團隊都會繼續服務香港，助社會走出困局。

對於如何處理目前的社會亂局，林鄭強調首要目標是將暴力停止，首先依法處理所有違法行為，同時盡最大努力與社會各界溝通，包括與班子團隊走進社會，與各界溝通。

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走進社區與各界直接對話

林鄭說，對話是最好的溝通手段，故她提出由特區政府建立溝通對話平台，而年輕人是一個很重要的組群，政府會與各個界別、不同背景和政治立場人士耐心對話，目前已進行了籌備工作，希望在短時間內安排一兩場閉門的溝通，未來亦一定會走進區會，與市民直接溝通對話。