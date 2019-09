【逃犯條例】林鄭重申無向中央請辭　對「辭職錄音」流出感失望

反修例運動已持續近三個月,警民衝突無日無之,特首林鄭月娥今天(3日)早上在行會前見記者,料昨晚《路透社》報道引述一段聲稱是她上周與商界人士會面時,透露如果可以她的話,會選擇辭職(would quit if she had a choice)的錄音,會成為記者追問焦點。 林鄭回應有關辭職問題,重申由反修例事件開始到現在,她並無向中央提出請辭;至於會否動用緊急法時,林鄭稱政府止暴制亂的工作一直繼續,但今日無新情況可以交代。

特首林鄭月娥首先發言,她稱這兩個多月來,香港市民對此感到心痛和焦慮,特區政府會盡力回復社會秩序。她首先談及開學情況,稱整體開學情況暢順,感謝校長的努力,稱自己上周聯同教育局局長與30多位校長見面,為開學做準備和與學生傾談了解情況,她感謝校長和教師。

林鄭說,過去數天,鐵路受到影響,包括有人把硬物拋進鐵路,呼籲示威者不要用此違法破壞引起危險的行為,又稱港鐵翌日將10多個站重新開放,體現香港人精神,各行各業的人員堅守崗位,協助社會早日回復秩序。林鄭表示,同樣的努力亦在機場體現,示威者堵路令到旅客及上班人士受到延誤,影響香港的國際形象,她亦對希望對訪港旅客講聲對不起。

最後,林鄭稱這兩三個月,整體公務員緊守崗位,成完額外工作,特別是基層員工清理街道上的塗鴉,她向所有公務員同事表示謝意。她同時呼籲社會放低放歧和矛盾,讓香港走出困局。

會上記者一再向林鄭追問,有關《路透社》昨日(2日)引述一段聲稱是上周行政長官林鄭月娥與商界人士會面時的錄音,錄音中聽到林鄭一度出現短暫哽咽的聲線,稱如果可以她的話,會選擇辭職(would quit if she had a choice)。

由始至終無向中央請辭

林鄭指,留意到上星期在一個私人聚會交流的談話內容被公開,認為並不適當,因私人聚會大家應有規矩,要互不引述。她稱不評論私人聚會的講話,但對於特首有否辭職的問題,她指在兩個多月前已回答,由開始到現在並非向中央提請辭,原因是認為可帶領團體幫香港走出困局,兩個多月後情況嚴峻,未知如何能走出,但到今日仍有信心、承擔做這件事,不存在想辭職但未能辭的情況。

林鄭表示,儘管這兩個月她經歷非常大的心路歷程,但最終都決定以能夠幫香港走出困局作考慮點。她強調面對嚴峻局面,需要將暴力停止,令社會回傷平靜,她亦希望與社會展開對話,在對話間找到共同方向,但認為需要大家共同合作。林鄭又指,就依法止暴制亂方面,作為政府有責任根據現行法例,檢視有否適當條文處理暴亂情況,她認為應與暴力劃清界線,不要再讓暴力合理性。

有記者以英文發問,林鄭在路透社流出的錄音中,為何稱自己沒有辭職的選擇,以及要求她澄清該段錄音是否由政府人員故意流出以達到某些效果。

林鄭重申,她對於在私人場合的發言錄音被流出仍感到十分失望、不能接受,強調指是她故意流出錄音的傳言是沒有事實根據的。林鄭表示,她從來都沒有想過辭職,亦沒有向中央政府提出此要求。她說,對於現時香港面對的困難,辭職或許是一個較容易的選擇,但她在過的三個月不停重複對自己說,一定要和班子留守,助香港走出困局。

有央視記者問及,隨暴力持續升級,政府將如何應對,《緊急法》是否方法之一?林鄭稱,現時香港面對暴力升級,大家都非常擔心和不願見到,強調首要目標是將暴力停止,會在數方面處理。其一,因香港是法治社會,若有違法行為將以法例處理;其二,盡最大努力採溝通、對話平台,她認為參與者不單是年輕人,應與香港各界、各階層人士耐心對話,強調已有籌備工作,完成一、兩場閉門會議後必定會與其團體走進社區,跟香港市民溝通;其三,政府在止暴制亂方面,法治有不少可採用的法例,政府有責任研究其他法例能否使用,現時沒怎麼可交代。

被問到錄音中的用語,是否代林鄭連道歉和自主權都沒有,是否要向全世界稱「港人治港」、「高度自治」都是騙人?另外警方現時濫捕濫權的情況,市民「見到警方就驚」,對此她本人有何感覺?

林鄭再次強調這段流出的錄音沒有目的,若認為是有計算過,她可斬釘截停地說「不是」,重申該場合僅是分享香港目前情況,是不會預計公開的說法,不是每字都有含意。

她又指,現時止暴制亂的工作,政府最堅持的是一國兩制,中央認為政府有能力處理現時困難,不存在沒有「一國兩制」、「高度自治」。她稱經過漫長的衝突,呼籲大家能用包容態度去看每日發生的事,不應壁壘分明、先入為主,強調政府對暴力立場一視同仁,無論違法、用暴力的人都會一視同仁處理,不會偏私。

