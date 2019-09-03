【逃犯條例】林鄭重申無向中央請辭　對「辭職錄音」流出感失望

反修例運動已持續近三個月，警民衝突無日無之，特首林鄭月娥今天（3日）早上在行會前見記者，料昨晚《路透社》報道引述一段聲稱是她上周與商界人士會面時，透露如果可以她的話，會選擇辭職（would quit if she had a choice）的錄音，會成為記者追問焦點。 林鄭回應有關辭職問題，重申由反修例事件開始到現在，她並無向中央提出請辭；至於會否動用緊急法時，林鄭稱政府止暴制亂的工作一直繼續，但今日無新情況可以交代。

林鄭行會前見記者，重申無向中央請辭。(盧翊銘攝)

特首林鄭月娥首先發言，她稱這兩個多月來，香港市民對此感到心痛和焦慮，特區政府會盡力回復社會秩序。她首先談及開學情況，稱整體開學情況暢順，感謝校長的努力，稱自己上周聯同教育局局長與30多位校長見面，為開學做準備和與學生傾談了解情況，她感謝校長和教師。

林鄭說，過去數天，鐵路受到影響，包括有人把硬物拋進鐵路，呼籲示威者不要用此違法破壞引起危險的行為，又稱港鐵翌日將10多個站重新開放，體現香港人精神，各行各業的人員堅守崗位，協助社會早日回復秩序。林鄭表示，同樣的努力亦在機場體現，示威者堵路令到旅客及上班人士受到延誤，影響香港的國際形象，她亦對希望對訪港旅客講聲對不起。

最後，林鄭稱這兩三個月，整體公務員緊守崗位，成完額外工作，特別是基層員工清理街道上的塗鴉，她向所有公務員同事表示謝意。她同時呼籲社會放低放歧和矛盾，讓香港走出困局。

林鄭上周二指政府並非不回應五大訴求，而是不接受。（資料圖片/梁鵬威攝）

會上記者一再向林鄭追問，有關《路透社》昨日（2日）引述一段聲稱是上周行政長官林鄭月娥與商界人士會面時的錄音，錄音中聽到林鄭一度出現短暫哽咽的聲線，稱如果可以她的話，會選擇辭職（would quit if she had a choice）。

由始至終無向中央請辭

林鄭指，留意到上星期在一個私人聚會交流的談話內容被公開，認為並不適當，因私人聚會大家應有規矩，要互不引述。她稱不評論私人聚會的講話，但對於特首有否辭職的問題，她指在兩個多月前已回答，由開始到現在並非向中央提請辭，原因是認為可帶領團體幫香港走出困局，兩個多月後情況嚴峻，未知如何能走出，但到今日仍有信心、承擔做這件事，不存在想辭職但未能辭的情況。

林鄭表示，儘管這兩個月她經歷非常大的心路歷程，但最終都決定以能夠幫香港走出困局作考慮點。她強調面對嚴峻局面，需要將暴力停止，令社會回傷平靜，她亦希望與社會展開對話，在對話間找到共同方向，但認為需要大家共同合作。林鄭又指，就依法止暴制亂方面，作為政府有責任根據現行法例，檢視有否適當條文處理暴亂情況，她認為應與暴力劃清界線，不要再讓暴力合理性。

有記者以英文發問，林鄭在路透社流出的錄音中，為何稱自己沒有辭職的選擇，以及要求她澄清該段錄音是否由政府人員故意流出以達到某些效果。

林鄭重申，她對於在私人場合的發言錄音被流出仍感到十分失望、不能接受，強調指是她故意流出錄音的傳言是沒有事實根據的。林鄭表示，她從來都沒有想過辭職，亦沒有向中央政府提出此要求。她說，對於現時香港面對的困難，辭職或許是一個較容易的選擇，但她在過的三個月不停重複對自己說，一定要和班子留守，助香港走出困局。

有央視記者問及，隨暴力持續升級，政府將如何應對，《緊急法》是否方法之一？林鄭稱，現時香港面對暴力升級，大家都非常擔心和不願見到，強調首要目標是將暴力停止，會在數方面處理。其一，因香港是法治社會，若有違法行為將以法例處理；其二，盡最大努力採溝通、對話平台，她認為參與者不單是年輕人，應與香港各界、各階層人士耐心對話，強調已有籌備工作，完成一、兩場閉門會議後必定會與其團體走進社區，跟香港市民溝通；其三，政府在止暴制亂方面，法治有不少可採用的法例，政府有責任研究其他法例能否使用，現時沒怎麼可交代。

被問到錄音中的用語，是否代林鄭連道歉和自主權都沒有，是否要向全世界稱「港人治港」、「高度自治」都是騙人？另外警方現時濫捕濫權的情況，市民「見到警方就驚」，對此她本人有何感覺？

林鄭再次強調這段流出的錄音沒有目的，若認為是有計算過，她可斬釘截停地說「不是」，重申該場合僅是分享香港目前情況，是不會預計公開的說法，不是每字都有含意。

她又指，現時止暴制亂的工作，政府最堅持的是一國兩制，中央認為政府有能力處理現時困難，不存在沒有「一國兩制」、「高度自治」。她稱經過漫長的衝突，呼籲大家能用包容態度去看每日發生的事，不應壁壘分明、先入為主，強調政府對暴力立場一視同仁，無論違法、用暴力的人都會一視同仁處理，不會偏私。

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剛過去的周末再次發生激烈警民衝突，其中在8月31日，警方在金鐘出動水炮車，噴射藍色水劑，有示威者武力升級，向警方投擲汽油彈等武器，而在晚上，警方進入太子站追捕示威者，畫面駭人聽聞，料林鄭月娥今天見記者時會被追問有關事件。