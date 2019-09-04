【逃犯條例】揭林鄭數日內轉軚內情　消息：上周五拍板讓步

漫長的反對修訂《逃犯條例》風波歷時近3個月，今日（4日）出現突破性發展。特首林鄭月娥下午與人大代表、政協委員和建制派議員在禮賓府會面後，公開宣布「撤回」修例草案，終於答應反修例示威者的第一項訴求。 雖然撤回是社會的最大公因數，「暫緩」、「已停止」至「壽終正寢」，林鄭一直未有妥協，即使在上周的行政會議前見記者仍然企硬，稱並非無回應示威者的五大訴求，而是「無答應」。事隔一周，林鄭突然改變主意，據建制派消息透露，她是在上周五敲定正式撤回修例決定。

林鄭宣布撤回修例。（資料圖片／盧翊銘攝）

上周五立場急轉彎 北京開綠燈

上周五是政府轉軚的轉捩點，消息指，林鄭當時眼見反修例亂局難以停止，所以再向北京提出，認為可答應示威者至少一項訴求，正式宣布撤回修例，希望緩和局勢，北京知悉並同意。

據悉，北京「開綠燈」後，林鄭開始密切觀察形勢，研究何時公布方案，而8.31激烈衝突成為主要關注點。上周六，金鐘等地再現激烈衝突，有示威者更向政府總部內投擲燃燒彈，政府估計示威者當日總共投擲燃燒彈數目近百個。林鄭當晚評估，若激烈衝突後隨即公布撤回決定，反倒令示威者感到激進手段有用，引發更多激烈甚至暴力衝突，故決定再靜觀其變而後動。

直到今個星期一、二，民間發起罷課罷工「二罷」行動，林鄭綜觀兩日響應號召的人原來並無預期中多，晚上衝突場面亦沒有之前般暴烈，評估反修例民情開始下緩，「中間派」市民亦對暴力示威行動有保留，所以敲定今日宣布撤回修例方案，希望向較溫和的反修例示威者釋出橄欖枝，製造契機收拾殘局。