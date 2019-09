【01獨家】林鄭聲帶偷錄真相　疑前同袍上周飯局所為

路透社爆出特首林鄭月娥的重量級錄音聲帶,揭露種種不為人知秘聞,全城關注;耐人尋味的是,如此私秘的真情流露何故洩漏 ? 可靠消息人士透露,有關錄音是上周初林鄭和朋友及前同袍,在私人宴會時所說的講話,宴會地點是中環名流聚集的香港會(Hong Kong Club)。

【逃犯條例】完整重溫路透社錄音 林鄭哽咽:如果可以我都想辭職

香港會的會員多達官貴人,入會門檻頗高。(歐嘉樂攝)

至於路透社報道指,林鄭講話是與商界人士會面時透露。該消息人士說,林鄭不少的朋友及前同袍現今都從商,故稱部份與會者為商人也無不可。該人士續稱,懷疑偷錄可能是前高官同袍所為,但他沒有解釋為何會作出如此揣測。

香港會是本港知名私人會所,位處中環遮打道,創建於1846年。港英殖民年代,曾是英國人社交及娛樂的熱門地點,會員更是非富則貴。回歸以來,華人入會比例漸增。

一位香港會會員向記者表示,香港會的會費並非最令人卻步之處,而是審批入會程序極難,入會除必須有會員擔任介紹人之外,關鍵是需要經過會員委員會的嚴格審批,方可入會。據他所知,林鄭早年申請入會,也大費周章,最終才成功入會。

林鄭月娥會見記者時表示,有關錄音是來自私人聚會,對於錄音流出感失望,重申當時並沒計算過有關內容會被公開。(盧翊銘攝)

其實,林鄭在私人宴會中爆出「真情流露」亦早有前科,2016年底,林鄭考慮參選特首選舉,準備和時任財政司司長的曾俊華,一較高下之際。她在出席新聞行政人員協會閉門交流晚宴時,於席間以「to run or not to run嗰位」形容曾俊華,並不點名批評他。據出席人士憶述,林鄭當時說:「至於to run or not to run嗰位,根本無能力,做唔到嘢,佢現時民望高,好似好得,其實唔係咁樣。………我做咗呢個位(政務司司長)四年,深深明白到一國兩制唔容易,稍為企唔穩,好容易就變成出賣國家。」又稱擔心若選委選出的特首人選不為中央接受、中央不作任命,會出現憲制危機。

上述講話遭《香港01》報道後,引起外界高度關注。林鄭其後向傳媒解畫,稱就言論引來誤會感到「非常不好意思」,但形容有關言論是「事實陳述」。