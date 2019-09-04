【逃犯條例】緊急法部署會否一同「撤回」？消息：反更有理據出招

逃犯條例爭議引起的示威抗議延續逾兩個月，行政長官林鄭月娥今日終於作出讓步，正式宣布撤回修例。這種措施是否代表政府態度軟化，最近熱傳的「緊急法」部署會一同「撤回」，按下不用？ 綜合建制派方面消息，林鄭宣布撤回修例，反而提高日後動用「緊急法」的可能性。

緊急法可訂立內容極廣泛 包括管理通訊

「緊急法」全稱《緊急情況規例條例》，政府可以使用這項條例進行緊急立法，內容包括任何特首及行政會議認為合乎公眾利益的規例。根據條例，可訂立的規例範圍涵蓋管制刊物、文字、圖片和通訊；逮捕、羈留、驅逐及遞解離境，甚至撥配、管制、沒收及處置財產。林鄭早前表示，會考慮任何法律可行途徑「止暴制亂」。

建制派消息指，「撤方案」和「緊急法」其實是港府的一套「連環拳」，一柔一剛，根據港府的評估，今日正式宣布撤回修例方案，政府算是已作出最大的讓步，釋出最大的善意，倘激進示威者仍不肯罷休，繼續作出暴烈示威行動，屆時港府將更有理據推出緊急法。

該名掌握港府想法的消息人士說：「如果港府寸步不讓，五大訴求一項也不回應，只一味用重典，中間派市民很難收貨，現在政府撤回修例，反而可能是為出重招的鋪路，緊急法最終會否推出，發球權實際已在示威者手裏。」

特首林鄭月娥之前多次拒絕使用「撤回」字眼，而是表示修例已經壽終正寢。（資料圖片）

翻查報道，建制陣營建議的「緊急法」內容包括禁止蒙面、延長對暴力示威者的拘禁期等。然而行政會議成員葉劉淑儀8月底曾表示，政府一直知道有這項權力，但引用這條法例要考慮實際效果。