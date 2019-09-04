【逃犯條例】林鄭預告「動議」撤回惹猜疑　網民質疑是語言藝術　

林鄭月娥透過電視公告宣布正式撤回修例方案後，隨即成為社會談論焦點，其中她透露保安局局長李家超在十月立法會復會後「動議」撤回方案，就被網民質疑不符立法會議事規則。有反修例者甚至擔心，林鄭又在玩語言藝術，為緩和局勢拖延時間：「動議撤回是否要投票表決？如果被建制派否決，豈不是撤回落空？」 不過，特首辦回覆《香港01》記者查詢確認，保安局局長會根據立法會議事規則第64條，宣佈撤回條例草案，且過程不涉及投票或辯論。換言之，今次港府「動議」二讀，唯一目的只能用作撤回修例。

究竟林鄭用「動議撤回」字眼，是否符合立法會議事規則？

翻查立法會《議事規則》第64條「法案的撤回或押後處理」，負責某法案的議員或官員，可在立法會開始就該法案進行二讀或三讀的程序時，宣布撤回或押後處理該法案。

回看2012年政府撤回遞補機制時，譚志源2012年動議撤回替補機制，最後在致辭中稱：「代理主席，我動議恢復二讀該條例草案，以撤回條例草案。」

所以，林鄭稱「動議」撤回，並沒有錯，問題只在於，她未有清楚講明是「動議」恢復二讀，表述略欠精準。

除了在大會正式宣布撤回，已提出的法案亦可以待立法會「任期」完結而自動失效。2003年港府撤回23條立法，時任保安局局長李少光未有在立法會大會上「宣布撤回」，而是於同年10月2日去信時任立法會內務委員會主席周梁淑怡，指確認不會在當屆立法會任期內恢復該草案的二讀辯論。草案因此會根據《議事規則》第11(4)條及《立法會條例》（第542章）第9(4)條，在當屆立法會任期完結時失效。

至於今次逃犯條例，林鄭月娥曾於6月15日公布，保安局局長李家超當日會致函立法會主席梁君彥，收回就條例草案恢復二讀辯論的預告，原本與23條處理手法一樣。

另外，據悉當林鄭公布「動議」撤回後，民主派內有人擔心，一旦修例恢復二讀程序，便打開被港府突襲的缺口，存在修例遭突襲通過的風險，雖然有關可能性不高，但始終是一個「危機」。

但根據條例，要「動議」恢復二讀，才可撤回條例。若民主派要求政府正式撤回修例，便必須「動議」恢復二讀。

今次政府恢復二讀，是根據議事規則64條提出，唯一目的只能用作撤回，並不存在突襲通過修例的風險。而事前政府亦會去信立法會秘書處，講明是引用議事規則64條。