【逃犯條例】中華總商會尊重撤回修例　冀各方真誠對話

《逃犯條例》風波引發連場示威，行政長官林鄭月娥周三（4日）宣布撤回修例。 香港中華總商會表示，尊重及支持特首的決定。

期望盡快展開溝通工作

中總會長蔡冠深認為，政府撤回修例，有助緩和近期緊張的社會氣氛，加強各方溝通，化解矛盾。

他表示，特首提出四項行動，釋除市民對修例事宜的疑慮，亦為推動社會各階層構建對話平台、攜手為當前本港面對的種種政治、經濟和社會問題尋求解決方法踏出重要一步。他期望特區政府能盡快展開溝通工作，也希望社會各界進行理性務實討論，凝聚共識。

蔡冠深重申，中總支持行政長官和特區政府依法施政，並支持警方對違法行為嚴正執法，保障市民大眾安全，讓社會回復和平理性與安寧。

歡迎新一輪支援企業措施

此外，中總歡迎特區政府公佈新一輪支援企業措施，包括放寬「中小企融資擔保計劃」及「中小企信貸保證計劃」還款安排、落實推出九成信貸擔保產品、優化「BUD專項基金」及「中小企市場推廣基金」撥款安排等，相信有助企業更全面應對當前中美貿易戰及本地經濟下行帶來的挑戰。

中總表示，政府近期兩次推出紓困措施，有助企業更靈活調配資金和調整業務部署。中總期望政府繼續與業界保持緊密溝通，因應本港經濟走勢和個別行業需要，適時推出更多針對性支援措施。