【逃犯條例】德國學術交流中心關閉港辦事處　稱港生升學興趣減

協助不少港人到德國升學的「德意志學術交流中心」(DAAD),近日已悄悄關閉駐港辦事處。《香港01》記者發現,該中心的香港官方網頁已關閉,而查詢熱線亦無人接聽,記者向學術中心的德國總部查詢,對方稱因應資源問題及「港人到德國留學的興趣有限」,確認香港辦事處已於六月底關閉。 但有提供海外升學服務的機構稱,近日仍有不少本港學生查詢往德國留學的資訊,不覺有減少的趨勢。而因應近日的社會局勢,香港學生對海外升學的查詢亦持續增加。有準備留學德國的學生就質疑,事件或與政治壓力有關。

輸入DAAD的香港辦事處網站後,會被連接至中國辦事處的網站。(網頁截圖)

《香港01》記者早前發現,DAAD香港辦事處的網站已停止運作,並會自動連結至內地辦事處的網站。記者亦曾經致電本港辦事處的熱線電話,惟未有人接聽。根據教育局於今年發出有關非本地升學的資訊通函內,仍將DAAD列作往德國留學的諮詢機構之一,而該中心多年來都是港人升學德國的主要諮詢渠道。

本土民主前線前召集人黃台仰及成員李東昇早前獲德國發出政治庇護。(路透社)

總辦事處:港人留學德國「興趣有限」

有意留學德國的香港學生指出,由於突然未能聯絡DAAD,亦未接收到涉及關閉辦事處的消息,而現時未有相關的諮詢機構可供查詢留學德國資訊,對情況感到憂慮,並質疑事件與早前德國當局向港人批出政治庇護有關。

DAAD德國總部回覆《香港01》查詢時,指由於相對於其他海外地區,香港對於留學德國的「興趣較為有限( study interest in Germany is limited )」,因此於架構重整及於有限的資源的前提下(in light of the necessary fundamental structural changes and limited finances),決定關閉香港辦事處,而辦事處已於6月30日停止營運。

DAAD總部又指,現時仍於浸大保留一個全職講師的職位,該名講師會協助有意到德國留學的港人,而DAAD將為該名講師提供適切的協助。

德國的公立大學學費全免。(柏林洪堡大學網站圖片)

海外升學中心:不覺學生興趣減少

從2014年起,德國政府取消收取公立大學本科生學費。尚學堂國際升學服務中心總經理盧國昌稱,由於部分德國公立大學免學費,前往留學的學生僅需要準備生活費、約8000港元的註冊費等,估計對於有意到海外升學的學生仍有一定吸引力。

他續稱,由於所屬的升學中心有提供德文課程,每年仍有不少學生致電查詢留學德國的相關事宜,「唔覺得近期查詢(升學德國)有減少趨勢。」他又提到,香港反修例的示威浪潮持續,近日查詢海外升學的個案亦增多,並以英國、澳洲為最。

DAAD早於1925年成立,現時於全球各地設置共57個辦事處,當中於中國北京、上海及廣州設有代表處,而台灣同樣有辦事處。交流中心為有意前往德國的學生提供支援,包括提供德語課程、獎學金項目等。