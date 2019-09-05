【逃犯條例】林鄭預告高官落區對話　張炳良：或帶來反效果

行政長官林鄭月娥昨日（4日）宣布撤回逃犯條例修訂，其後社會有不同意見。當中不少人認為撤回來得太遲，認為6月以來發生許多事件，示威者不過因政府撤回修例就罷休。 運輸及房屋局前局長張炳良指出，現在社會情況像自殘，表示如果6月已撤回修例，社會不會演變成這個局面。

張炳良在香港電台《自由風自由PHONE》表示，如果政府早在6月中宣布撤回逃犯條例修訂，很多紛爭可以停下來。

政府到了昨日才正式宣布撤回，張炳良表示可惜，感嘆回頭看，為何說「撤回」兩字這樣困難。

「政府令人感到 不用自殘手段就不回應」

對於現時局勢，他形容以破壞秩序、影響機場等作為抗爭手段就像自殘，而這情況是示威者與政府互相影響，政府令人感到不使用自殘手段就不會回應，若非這樣這些事件不會發生。

高官入社區對話 如無變化會有反效果

林鄭提出了四項工作，其中一項是高官走入社區對話。張炳良表示要看市民是否願意對話，以及對話有甚麼結果，如果市民覺得對話後沒有變化，就可能會帶來反效果。

不少聲音指今次逃犯條例風波令很多深層次問題爆發，張炳良指出，年輕人不滿體制不公道，這是選舉及權力問題，如果要處理這項問題，無可能不重啟政改討論。