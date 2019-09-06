【區議會選舉】涉立法會選舉賄選　的總李林昌去年落戶馬鞍山備戰

2016年立法會資訊科技界選舉「種票」及舞弊案今日（6日）提堂，當中的士司機從業員總會（下稱「的總」）5名理事會成員被控涉嫌參與賄選及種票，致使多名人士以虛假資歷登記成為資訊科技界功能界別的選民，以便他們在2016年立法會換屆選舉中投票予某候選人。 涉案的總幹事李林昌去年開始掛著由的總成立的「公屋居民關愛會」牌頭，在馬鞍山一選區服務居民。現時官司在身，《香港01》致電查詢了解他的參選意向，李林昌指「冇乜嘢回應」 便掛斷電話。

李林昌（左）曾參與中聯辦新春酒會，與葉劉淑儀（右）合照。（李林昌Facebook圖片）

根據李林昌Facebook專頁，他以「阿昌」自稱，指「有緣於馬鞍山相聚，阿昌全程投入服務社區」。照片顯示，他最早去年9月開始便在馬鞍山公屋利安邨開展社區工作，包括派發福袋、舉辦街坊本地遊、協助街坊辦理政府派發4000元的申請等，私人屋苑翠擁華庭亦是他服務的目標。

根據選管會資料，利安邨和翠擁華庭屬沙田區議會利安選區，現任區議員是曾為民主黨成員、現時沒有政治聯繫的麥潤培。

李林昌隸屬的的總與建制派關係密切，亦積極參與支持政府的行動，最為人熟悉的是2014年佔領運動期間，的總聯同香港計程車會向法庭申請禁制令，要求重開被示威者堵塞的旺角登打士街、彌敦道及亞皆老街，又曾以慢駛「對抗佔領」。

李林昌以「公屋居民關愛會」社區主任身份落區，翻查《文匯報》報道，「公屋居民關愛會」是由「的總愛心基金會」於2017年11月參考基金會模式成立，旨在「擴大扶助弱勢」。「的總愛心基金會」現任主席是全國政協委員王力平，首席榮譽贊助人是新民黨主席葉劉淑儀。李林昌曾獲邀參加中聯辦新春酒會，當時曾與葉劉淑儀合照。

距離11月區議會選舉不足3個月，李林昌正面對賄選指控。案情指，他與的總會員陳俊成和其女兒陳曉彤，涉嫌於2016年4月27日至9月4日期間，一同串謀和與其他身分不詳的人串謀，在該選舉中作出舞弊行為，無合理辯解而向陳俊成、陳曉彤及陳氏的兩名家庭成員和一名友人提供每人1,000元，作為該5人投票予某候選人的誘因，違反《選舉(舞弊及非法行為)條例》第11(1)(e)條。

官司在身，李林昌又能否參選呢？選舉管理委員會條例列明，在投票日前的5年內，被裁定或曾被裁定觸犯任何罪行，並就被判處為期不少於3個月的監禁、或被裁定觸犯《選舉 (舞弊及非法行為 )條例》所訂明的舞弊或非法行為、或被裁定觸犯《防止賄賂條例》第II部所訂明的罪行等，即喪失獲提名為候選人的資格。

由於案件今日才提堂，預料李林昌不會因官司而被DQ候選人身份。