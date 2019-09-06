【UGL案】法庭拒批覆核許可　林卓廷明言不罷休　正研私人檢控

前特首梁振英涉收取澳洲公司UGL五千萬元未有申報，律政司最終決定不檢控梁振英，社民連曾健成就律政司的決定提出司法覆核。法官今天（6日）頒下判詞，拒絕頒下覆核許可，法官指申請人沒有合理爭辯之處，也沒有勝算。 曾健成對法庭裁決十分失望，形容「法律面前，窮人真係無得講，有錢人大晒」。民主黨立法會議員林卓廷表示，「天下為公」正研究提出私人檢控梁振英，已諮詢兩名資深大律師意見，又表示兩名資深大律師研究今天覆核判詞後，「天下為公」將盡快公布是否作出私人檢控。

民主黨立法會議員林卓廷（左二）表示，「天下為公」正研究提出私人檢控梁振英，將盡快公布是否作出私人檢控。（吳倬安攝）

天下為公早前資助曾健成就律政司決定提出司法覆核，曾健成今表示，對法庭裁決十分失望，形容「法律面前，窮人真係無得講，有錢人大晒」。

林卓廷表示，提出覆核前已知道不容易勝訴，但認為若不提出司法覆核，就不能走下一步，又認為是次裁決明顯反映法律對律政司司長的保護權力非常大。

林卓廷明言，天下為公不會就此罷休，早前已聘請兩個具分量的資深大律師諮詢法律意見，研究是否可提出私人檢控梁振英。他表示，資深大律師需先研究今天覆核判詞，研究過後，天下為公將盡快公布是否作出私人檢控。

不過他表示，提出私人檢控的費用非常高昂，若最終作出私人檢控，或需要再次眾籌。

民主黨立法會議員尹兆堅公布天下為公的最新帳目，截止7月31日，天下為公目前餘下179,550元，其中司法覆核花了10萬元，就私人檢控諮詢資深大律師的費用花621,500元。