【UGL案】律政司未檢控梁振英　郭卓堅等求覆核決定被拒

前特首梁振英涉收取澳洲企業公司UGL 五千萬元未有申報， 律政司最終未有就此事，及立法會議員周浩鼎將調查相關文件交特首辦修改作出檢控。「長洲覆核王」郭卓堅及社民連成員曾健成質疑鄭若驊的決定，並指鄭等人未有徵詢外聘大律師的法律意見，是違反檢控政策，要求司法覆核。早前亦正式向法庭申請覆核許可，法官今（6日）頒下判詞，拒絕頒下覆核許可。法官指申請人沒有合理爭辯之處，也沒有勝算。

【UGL案】梁振英收取澳洲企業UGL 5000萬元，律政司不作檢控，認為沒有足夠證據，包括未能確立戴德梁行不同意梁振英接受該400萬英鎊，以及沒有法律規定需要申報他成為特首之前會獲得款項的金額，外界關注為何律政司並無尋找獨立法律意見便決定不檢控。（余俊亮攝）

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申請人指未徵詢外聘律師意見

申請人為郭卓堅及曾健成，答辯人為律政司司長及律政司刑事檢控專員梁卓然。

代表申請人律師在申請覆核許可的陳詞指，律政司司長作決定前，未有徵詢外聘大律師意見，是違背檢控政策。律師續指，若案件涉及公眾利益或令人覺得有偏見，律政司應徵詢外判法律意見。

郭卓堅就UGL案提司法覆核，但未能獲得覆核許可。(朱棨新攝)

辯方反駁指錯誤理解政策

律政司的代表反駁稱，若申請人以為案件涉及高官，便須徵詢外間意見，直指這是錯誤理解檢控政策。

但申請人認為，政策要求在有利益衝突或市民可能有偏頗印象時，才需向外間進行徵詢。惟律政司司長鄭若驊非梁振英完全任命，並不構成利益衝突。

案件編號：HCAL 2882/2018,HCAL 687/2019