【逃犯條例】指倘回應五大訴求亦不足　謝偉俊：應做夠十樣滅火

《逃犯條例》修訂及警方被指濫暴濫權引起的示威衝突浪潮，並未因行政長官林鄭月娥在爭議近三個月後正式撤回修例而平息。 建制派立法會議員謝偉俊出席港台節目《星期六問責》時表示，應對重大社會事故，並非回應五大訴求就足夠，「做夠十樣又如何？有驚喜先可以將火熄滅。」他建議，包括全民退休保障改革等措施都可以做，做些大手筆工作，未必是政治上的雙普選，也可以是民生工作。 出席同一節目的民主黨議員涂謹申，就批評林鄭現在才撤回修例是太遲、太少、太沒有誠意，他又質疑林鄭做決定的自主性，因早前政府態度強硬，「辭職錄音」流出後撤回修例信息令人難以理解，林鄭推出的的四大措施不足以應對修例風波，因許多人在風波中有悲慘遭遇，且社會上有八成人支持成立獨立調查委員會，因此有需要展開獨立調查。

涂謹申指，林鄭現今推出的的四大措施應對修例風波不足，因許多人在風波中有悲慘遭遇，且社會上有八成人支持成立獨立調查委員會，因此有需要展開獨立調查。（資料圖片／梁鵬威攝）

涂謹申：監警會新成員無公信力

涂謹申形容，林鄭在監警會中加入的兩個新成員，抗爭者中開心的「一個都冇」，「冇公信力嘅有咩用呢？」；他認為，北京如不同意犧牲香港較大的戰略價值，會作明智決定。

對於今次林鄭是以退為進的說法，謝偉俊就認為太陰謀論，形容今次林鄭的舉措旨在「降溫」，「林鄭係咪咁大奸大惡，想同我哋玉石俱焚，攬炒？大家要唸一唸」。他又認為，大家儘量不要再繼續「撥火」。涂謹申就指，傷害香港的價值觀不是小事，也並非一件事，他認為，中央應看到深層次矛盾，「為何要普選？你將香港自由開放價值壓咗幾年啊」。

謝偉俊指佔據機場已屬「政變」 涂謹申籲勿潑火

被問及《緊急法》短期內是否不會被使用時，謝偉俊就表示，政府做事始終有制肘，要照顧不同陣營利益，而所謂鷹、鴿全世界都有，要平衡各種壓力，作為局外人難以完全掌握，希望大家持平開懷看不同因素；而有什麼會發生他也不知道，他希望社會上每個人做到自己本分，避免玉石俱焚。

他補充，自己認為《緊急法》使用的可能不大，但他認為，在外國任何地方，佔據機場、電視台等重要設施，都是政變行為，「任何地方都可以使用（緊急法）」。

涂謹申就表示，目前三萬個警察，只動員幾千人，按港澳辦主任張曉明說法，暴力示威者只有1000人，在如此狀況下，任何地方都不可能使用緊急法，他希望大家不要撥火，「所有議員都有責任」。