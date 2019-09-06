【逃犯條例】元朗天主教中學副校連儂牆撕紙　校方：嚴肅處理

反修例風波逾3個月以來，全港多區的天橋及隧道均成為張貼與反修例有關的海報及文宣的「連儂牆」。網上流傳一條片段，顯示一名女子在撕毀文宣時，與青年發生衝突，並一度以粗言指罵對方，指「你係咪要x啊？除褲啦！」。元朗天主教中學今日（6日）在校網發出特別通告，承認涉事人為該校副校長，又稱校方會嚴肅處理及持平跟進事件。 另外，四個警察協會指控元朗一間小學一名老師，指他涉嫌在facebook發表涉及仇恨及鼓吹校園欺凌的言論。

元朗天主教中學在校網中發表「特別通告」回應事件，稱會嚴肅處理及不偏不倚地跟進事件。（該校網頁）

教育局：不接受任何損害教師專業形象行為

網上流傳片段中可見，該名女士多次撕走貼在天橋的文宣，又質問質問拍片者屬於哪間學校的學生，批評他「爛仔格、衰過黑社會」，她遇到拍攝者以粗言指罵時，更回應「隨便啦，你係咪要x啊？除褲啦！」。



元朗天主教中學今日（6日）表示，校方尊重每個人表達意見的權利，透露事件是發生在陳副校下班後的公眾地方，又指校方會嚴肅處理、認真了解及持平跟進事件。校方稱，已啟動危機處理機制，安排輔導老師、社工及教育心理學家為有需要師生提供支援。

教育局回覆《香港01》時，確認收到相關投訴，會按既定程序跟進，並會按學校需要提供適切支援。教育局直言，絕不接受任何損害教師專業形象的行為。

四警察協助質疑：元朗一小學有教師網上鼓吹校園欺凌​



另外，警司協會、香港警務督察協會、海外督察協會及警察隊員佐級協會今日（6日）去信一間元朗區小學 ，聲稱該校有老師在網上散播仇恨及鼓吹校園欺凌的言論等，質疑他違反教師職業操守，四警察協會將涉事老師形容為「離經背道的害群之馬」，促校方嚴肅跟進。《香港01》已透過電郵向涉事學校查詢，暫未獲回覆。

而教育局則表示，任何形式散播仇恨言論均會為學生立下極壞榜樣、損害教師專業形象，直言絕對不能接受，又稱若收到有關投訴，教育局會嚴正跟進。

對於上述兩宗個案，教育局重申，社會十分重視教師的專業操守，提醒教師職責是教育及守護學生，其言論和行為應合乎專業操守和社會期望。