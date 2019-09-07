【8.31太子衝突】電台聽眾質疑有否死人　涂謹申：證明對警信任跌

《逃犯條例》修訂及警方被指濫暴濫權引起的示威衝突浪潮，並未因行政長官林鄭月娥在爭議近三個月後正式撤回修例而平息。港台節目《星期六問責》上，有多於一名聽眾認為現時最大問題是「警民關係」，其中聽眾林先生致電評論時表示，市民心聲是希望知道7.21無差別襲擊事件真相，及8.31警方在太子站的行動中有無市民死亡，他批評政府一直不願面對尋找真相的訴求，認為需成立獨立調查委員會，「還市民一個公道」。民主黨立法會議員涂謹申回應聽眾時就表示，近一個月來，市民對警方信任急跌，警方需考慮，現階段是否適合再維持更大暴力程度的行動。 警方多次澄清，8.31太子站拘捕行動中，並無人死亡。

民主黨立法會議員涂謹申回應聽眾時表示，近一個月來，市民對警方信任急跌，警方需考慮，現階段是否適合再維持更大暴力程度的行動。（資料圖片/梁鵬威攝）

節目上建制派立法會議員謝偉俊質疑示威者背後有資金支持。有聽眾致電時，就表示認同示威者「資金億億聲」，又笑言，短期內靠眾籌無法達到如此金額，諷刺指資助者是香港的紅色資本，因為他們才最怕這個條例。

該聽眾又指，目前風波最大問題是警民關係問題；並質疑行政長官早前表示會「落區」聆聽民意，「全部都係做騷」。

另一名聽眾林先生就表示，市民心聲是調查7.21和8.31真相，包括是否有市民在8.31當晚死亡。他形容警方在8.31當晚使用的武力，是「無差別」攻擊，而市民需要知道，「到底有冇死人」。他也質疑，每日下午4點的警方記者會，是「講大話」，如香港不成立獨立調查委員會，無法撫平傷痕。他亦質疑包括謝偉俊在內的建制派議員，6月之前一直支持修例，如今卻「講到你哋冇責任咁」，他要求謝如果要負責任，就必須為7.21和8.31事件，還市民一個公道。

警方和消防多次澄清，8.31當晚在太子站並無人死亡，一共七名傷者，消防亦初步點算傷者時或有重複計算，才令網上有傳言共十位傷者，與之後公布的數量不一致。而警方亦多次反駁，不認同當晚是攻擊市民的指控，只當晚在太子站有示威者換衫和攻擊警員，是使用適當武力。

9月6日晚，太子站外有示威者聚集，與警方爆發衝突。（羅君豪攝）

謝偉俊回應聽眾時就稱，警方在持續混亂場面中，「過火一定有」，但「無差別行動」，是源於「動力與反動力」，「有暴力發生，先被迫要做一些事」。他又稱，「冤冤相報，互相推卸責任冇意思」。他認為，整體上警方相對克制，「唔係啱晒……面對挑釁場面，更多市民埋怨警察點解唔更加強硬啲。」