【逃犯條例・直播】警沙田站押男子入控制室　示威者擲物圍攻搶人

《逃犯條例》修訂風波未平息。繼港府和警隊成為示威者的「眾矢之的」後，上月被內地官方媒體《環球時報》點名炮轟「不配合警察執法」的港鐵，其後因多次在遊行示威期間停止服務，又拒絕公開8.31太子站閉路電視片段，同樣成為示威者目標。 網民號召今明兩日到港鐵旗下多個商場，展開「Window Shopping齋睇唔買行動」，約2時許，約有20多名穿黑衣年輕人在港鐵旗下的九龍灣德福廣場，他們手持「毋忘7.21 8.31 黨鐵恐襲」及「五大訴求 缺一不可」標語，有逾半百名市民圍觀。

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【23:15】有數名軍裝警員於沙田站拘捕一名男示威者，示威者不斷掙扎。附近其他示威者不斷向警員擲物圍攻，希望令示威者能逃脫，情況十分緊張。男示威者最終被警員押入控制室，並關上大門，其餘示威者只能在門外射滅火筒煙。其後有防暴警到場增援，示威者隨即散去。港鐵公佈，因站內突發情況，沙田站啓動疏散程序。

【23:00】 有救護員來到沙田站內，並進入車站控制室。

【22:45】防暴警離開後，有示威者毀壞及塗鴉沙田站10部售票機及增值機屏幕。客務中心亦未見有職員在崗位。現場有約8名消防員到場，有消防員進入控制室了解情況。

【22:34】港鐵沙田站有最少一名男子被帶上警車，暫時未知原因。另外，有現場男記者稱被警員罵「黑記」，雙方一度口角。涉事記者引用警務通例，要求警員透露個人資料，但警員以「差人做緊嘢」為由拒絕。現時沙田站大部份的防暴警員已離開。

【22:17】多名軍裝警員於港鐵沙田站內設立封鎖線，之後逾50名防暴警員到沙田站外，目前駐守在閘內及商場外。部份防暴警手持長槍戒備，亦以大光燈照射對面的市民，又大喝：「除口罩啦！」「有種過嚟！」。現時仍有約一百名市民於新城市廣場聚集。

【20:23】 沙田新城市廣場內中庭位置有人以投影機舉辦放映會，現場有近百人圍坐聚集觀看，他們不時高叫口號，包括呼籲參與周日的集會，又呼籲在商場一樓圍觀的人士到中庭「一齊坐」。商舖仍然如常營業。

【17:30】示威者繼續「行街」，要求「港鐵交片 還我真相」，有多間店舖落閘。

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【15:50】靜坐的示威者起來在商場內「行街」， 他們沿途高呼口號，「光復香港、時代革命」的口號響徹整個德福廣場，在場市民亦跟著人龍一起行。

【15:45】約10名手持圓盾和警棍的軍裝警員在九龍灣港鐵站內巡視，記者問白衣督察是否前往德福廣場，他回應指「不會上商場」。

【15:30】示威者在場靜坐了約兩個小時，除了在示威者旁邊的G2000落閘外，在附近的店鋪未有異樣，手飾店和化妝品店都照常營業。只有數名商場工作人員在維持秩序。

【15:19】現場靜坐者大約有50人。

【15:05】 一名大叔高舉一條寫上「香港獨立」的藍旗，並在靜坐者頭上揮舞，被現場市民喝止，強調現場人士是在爭取「五大訴求」並非「香港獨立」，著他到其他地方揮旗，該大叔最後被勸走。

【15:01】現場有中年人拍攝靜坐的人，被其他在場市民喝止著他不要拍照，雙方一度發生口角。該名中年人說「我有自由拍照」，現場人市民大叫他「返大陸」及叫他離開。

【14:48】他們在場高叫「香港人加油」、「五大訴求 缺一不可」和「港鐵交片 還我真相」等口號，現場市民亦有和應一起大叫口號。

【14:44】現場約有20多名穿黑衣年輕人，在德福廣場靜坐，他們手持「毋忘7.21 8.31 黨鐵恐襲」及「五大訴求 缺一不可」標語，有逾半百名市民圍觀。

【13:12】記者在德福廣場視察，現場暫時一切如常，有不少人如常消費、午膳等，暫未有任何警察或加強保安，亦沒有封閉任何出入口。

港鐵總部亦是位於九龍灣德福廣場，現時已落閘，但沒有任何黑衣人。