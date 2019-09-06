【9.7機場】港鐵公布周六9時起機鐵香港站直達機場站　中途不停站

反修訂《逃犯條例》爭議持續，有網民發起明日（7日）「機場交通壓力測試」活動，以堵塞來往機場的交通。 港鐵今晚（6日）6時許宣布，因應政府及機管局要求，明日（7日）9時起，機場快線來往機場站至博覽館站列車服務暫停；來往香港站至機場站的列車服務則維持每10分鐘一班車，中間不停九龍站及青衣站。 機場管理局重申，高等法院已頒令延長機管局的臨時禁制令，任何人堵塞前往機場的交通，都可能構成非法地及有意圖地故意阻礙，或干擾香港國際機場的正常使用的行為。

港鐵公布明天9時起機鐵香港站直達機場站。（資料圖片）

東涌線服務暫未有修改

九龍站的市區預辦登機服務明天將會暫停。港鐵表示，需要使用相關服務的乘客可搭乘東涌線前往香港站；而香港站市區預辦登機服務的截止時間將維持在飛機起飛前的90分鐘。

▼9.1機場示威▼

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機管局：機場巴士也將視乎營運情況調整

機場管理局表示，因應有人號召明天堵塞往來香港國際機場的交通，機管局與機場同業及公共交通服務營運商將緊密合作，明天採取特別措施確保機場運作暢順，除了機場快線的上述安排，機場巴士服務亦將視乎營運情況調整，呼籲旅客預留充裕時間前往機場。

機管局又稱，現時機場客運大樓實施進出管制安排，只容許持有將於24小時內的有效離港機票或登機證，以及有效旅遊證件的旅客，或持有相關證明文件的機場員工，進入客運大樓範圍，各個進出管制檢查站均有機管局員工及保安，協助旅客及機場員工進入客運大樓。

機管局重申，高等法院已頒令延長機管局的臨時禁制令，禁止任何人非法地及有意圖地故意阻礙或干擾機場的正常使用。機管局又指，禁制令適用範圍包括整個機場島，任何人堵塞前往機場的交通，都可能構成非法地及有意圖地故意阻礙，或干擾香港國際機場的正常使用的行為。