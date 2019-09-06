【罷課】中大師生百萬大道組人鏈　促成立獨立調查委員會查警執法

反對修訂《逃犯條例》的爭議持續三個月，多間大專院校在9月2日開學日發起罷課。中文大學學生及教職員今（6日）中午再於校園的百萬大道聚集，組成人鏈，稱為譴責警方暴力。 有參與活動的中大學生表明，不相信監警會的作用，強調獨立調查委員會才是解決問題的契機。

中大員工總會今（6日）於百萬大道發起人鏈活動，譴責警方執法問題。（黃寶瑩攝）

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中大員工總會今（6日）於百萬大道發起人鏈活動，譴責警方執法問題。約有400人響應行動，開始15分鐘已站滿百萬大道兩旁，他們不斷高叫「五大訴求，缺一不可」、「香港人加油」等口號，維持約45分鐘後結束。

香港中文大學學生會會長蘇浚鋒認為，成立獨立調查委員會是解決問題的契機。（黃詠榆攝）

中大學生會會長蘇浚鋒亦有參與活動，他指大專院校昨已發聲明，批評林鄭月娥撤回修例已經太遲，「如果唔成立獨立調查委員會，見唔到有任何解決嘅契機。」蘇又認為警方現時不時針對年青人，類似行動反而激起更大憤怒，激起更多人上街。

9月6日，大專學生再組人鏈，聚集中大百萬大道。（黃詠榆攝）

中大一年級生陳同學特意以黑衣示威者打扮現身，以抗議警方近日來無理截查，聲言「依家就算你喺街講幾句都會俾警察攻擊」。她又批評，監警會欠實際作用，過去只有少數警察被真正起訴，加上近日警隊高層的表現，強調「一定要成立獨立調查委會」。

中大講師陳燕遐指出，活動初初只是由老師發起，再口耳相傳傳開消息。陳指，對香港現時狀況感到擔憂，「好多年輕人可能只係上街、經過，都遇到警察無理嘅暴力」，直言是「文明社會不能接受」，認為一定要追究警察暴力。