【逃犯條例】香港「再也回不去」　周保松：香港人已改變自己

反對修訂《逃犯條例》風波已持續近3個月，一直有說法指香港已「再也回不去」。 中大政治與行政學系副教授周保松今日（7日）在一場講座上認同此說法，指原因之一是香港人已改變自己，以政治人的角度投入「香港人」的身份，「唔再僅僅係一個機師，唔再係一個護士，佢同時係一個香港人」。

講座由公民實踐培育基金舉辦，由周保松（中）主講，題為《自由之夏—從政治哲學的觀點》。前政務司司長陳方安生（左一）、中大新傳學院專業顧問區家麟（左二）亦有出席。（彭毅詩攝）

講座由公民實踐培育基金舉辦，主題為《自由之夏—從政治哲學的觀點》。周保松談及反修例運動是沒有大台的運動，每人都覺得自己是運動的主宰者，在運動中有stake（位置），「冇大台即係冇得賴，唔係需要一個領袖決定我要做啲乜，唔需要政黨式精英去承擔政治責任」。

他又認為，運動成敗與每一個人有很大關係，所以參加者對自己甚至他人做的事都很著緊，並自發參與政治，「公立醫院護士、醫生好積極，一次又一次喺醫院入面表達意見，呢個我從來冇見過，然後見到唔同界別嘅人走出自己職業框框嘅身分界定，佢哋進入政治領域，走出一個由資本主義所界定嘅私人領域」。

他認同香港「再也回不去」的說法，原因之一是香港人已改變自己，不是從經濟意義，而是以政治人的角度投入「香港人」的身份，「唔再僅僅係一個機師，唔再係一個護士，佢同時係一個香港人」，他形容香港人不只關心自己利益，亦關心香港作為一個政治社群的利益。

對於運動的前景，周保松從中共歷史角度看是悲觀，但同時亦抱希望：「無論呢場運動最後中共會用乜方式打壓都好，其實呢場運動對香港未來產生嘅影響，just the beginning，其實啱啱先開始」。

他續指，這一代年輕人才剛剛「18、20，甚至14歲」，仍有60、70年要走，他們以港為家，會比上一代更著緊這個家：「佢對香港呢個地方嘅感受，呢個地方係佢哋嘅家，而唔再係以前上一代所講嘅『借來的地方、借來的時間』，所以佢一定帶著呢場運動嘅體驗、記憶或者共同體情誼走落去，比上一代更加在意呢個地方」。