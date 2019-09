【逃犯條例】完整重溫路透社錄音　林鄭哽咽：如果可以我都想辭職

逃犯條例爭議未平息,示威者宣稱的「五大訴求」中,曾有「林鄭下台」一項。《路透社》今日(2日)引述一段聲稱是上周行政長官林鄭月娥與商界人士會面時的錄音,錄音中聽到林鄭一度出現短暫哽咽的聲線,稱如果可以她的話,會選擇辭職(would quit if she had a choice)。

稱北京無在10月1日前設下任何死線

《路透社》報道指,上周林鄭與商界有一場閉門會議,她在會上用英文表示:「如果我有得選擇,第一件事要做的就是辭職,以及深表歉意。」(If I have a choice,the first thing is to quit, having made a deep apology.)

林鄭在會上表示,北京沒有在10月1日70周年國慶前定下任何解決危機的死線,並重申中央無任何出動解放軍的計劃。

如升級到國家層面 特首可做事情有限

她提到,北京領導層曾提及,如果事件升級到國家層面,即成為國家主權和安全問題,特別在中美關係緊張的情況下,她就沒有太多選擇。

一旦事情發展到這個地步,林鄭指出,「作為行政長官的操作空間,就會變得非常有限」。

《路透社》向3名參與會議的人士證實,林鄭在這場歷時一個半小時的會議上發表過評論,而《路透社》收到當中24分鐘的錄音。

路透社引述錄音報道,林鄭月娥稱如果有得選擇,第一件事就是辭職。(資料圖片)

稱北京無意派兵平亂 長期戰損香港經濟

錄音中,林鄭表示:「作為行政長官,這件事對香港造成了巨大破壞是不能原諒的。」又表示,北京意識到派遣軍隊進入香港平息示威,可能會損及中國聲譽:「他們知道代價太大。」

但她又指中央有長期準備是讓示威活動自己冷卻,這樣意味着香港經濟會受創,包括旅客減少以及公司上市等資本流入減弱等。

林鄭又重申法治的重要性,要恢復香港穩定,以及加強政府聲音的成效。

無法減輕警員壓力及示威者怒意 無法政治解決

她表示,由於無法減輕前線警員壓力,亦無法平息示威者對政府和她自己的憤怒,而感到沮喪。又稱,自己無力提供政治方法來解決當前局勢。

林鄭又指出,事件影響到她的日常生活,說到激動處,從錄音中聽到,林鄭以嘴唇顫抖的聲線向在場人士表示,自己外出非常困難(extremely difficult),不能逛街、不能去商場和髮型屋,因每次外出,其行蹤亦會廣傳至Telegram和「連登網」,「你可以預計,有一大群身穿黑衣、戴上黑色口罩的年輕人在等我。」

路透社引述錄音報道,林鄭月娥表示無法減輕前線警員壓力,無法平息示威者對政府和她自己的憤怒,亦無力提供政治方法來解決當前局勢。(資料圖片)

路透社上周報道指北京拒讓步 環時批假新聞

《路透社》上星期亦有一篇報道,綜合3名消息人士指,林鄭在8月初向北京提交報告,分析示威者五大訴求,表示撤回修例有助化解今次危機,但北京拒絕建議,並下令要她不能接受示威者任何訴求。

該報道指,北京告訴林鄭,不要展開針對騷亂的調查,包括警方涉嫌使用過份武力的調查。

報道指這份報告已提交給國務院副總理韓正領導的中共中央港澳工作協調小組,國家主席習近平亦知悉。

而內地官媒《環球時報》在8月31日發表《路透社用假新聞搞輿論戰,這是恥辱》的社評,指報道「完全是一個假新聞」,是「精心構置了一個陷阱」,「將假新聞與8月7日的真座談會編織在一起,移花接木,編出似是而非的消息」。

特首辦回應《香港01》查詢時表示,行政長官上星期出席了兩項有商界人士參與的活動,兩項活動均有向與會者表明丶與會者亦應知悉是以不引述出席者言論的原則(Chatham House Rule)進行。特首辦不會評論行政長官在該些活動的談話內容。