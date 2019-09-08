【9.8集會】領示威者流水式遊行　數十人舉美國旗變身「導遊」

有網民發起今（8日）在中環遮打花園舉行「香港人權與民主祈禱會」，隨後遊行至美國駐港總領事館。遊行在下午二時半開始，有30至40名手持美國國旗的遊行人士，「流水式」帶領遮打花園的參加者前往美領館，惟警方在下亞厘畢道通往上亞厘畢道的通道佈設防線，不准遊行人士前往美國駐港總領事館。 與此同時，另一批防暴警察下午4時許進入港鐵中環站內，制服數人，並築起防綫。站內市民與防暴警察對峙。主辦的網民下午4時半在社交平台宣布，提早結束集會及遊行，呼籲參加者盡快離開。

有數十名市民持美國國旗造成旗隊，穿過花園道人群，現場大批市民歡呼拍手，隊伍下山後再經花園道前往律政中心外。（吳倬安攝）

有部份市民在下午一時手持美國國旗在遮打花園出發，遊行至美國領事館。惟在下亞厘畢道位置時遭警方截停，要求他們在示威區等待大會出發的隊伍。直至下午2時半，大會宣布遊行開始，大批身穿黑衣人士在遮打花園出發，沿遮打道赴美領館，但警方在下亞厘畢道通往上亞厘畢道的通道佈設防線，不准遊行人士前往美國駐港總領事館，最終領事館在2時45分隨後派員到下亞厘畢道接收請願信。

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其後在場的大會代表呼籲，沒有美國旗的遊行人士返去遮打花園，其餘人士則留在律政中心外。持美國旗人士其後發起「流水式」遊行，在律政中心外往雪廠街、長江中心回遮打花園，再帶領在遮打花園的遊行人士沿遮打道上下亞厘畢道位置，沿途有不少市民鼓掌，以示支持。

「香港人權與民主祈禱會」集會的不反對通知書有效原本至晚上10時，遊行的不反對通知書限期至下午5時半，惟約下午4時許，中環地鐵站疑發生破壞事件，後來更封閉中環站。警方亦要求集會短時間內結束，故主辦的網民下午4時半在社交平台宣布，提早結束集會及遊行，呼籲參加者盡快離開。

大批防暴警集結中環站。(歐嘉樂攝)