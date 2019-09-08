【9.8集會】黑衣男繫螢光帶被罵是「鬼」　 澄清是糾察感無辜

有團體發起名為「香港人權與民主法案集會」，今午（8日）於中環遮打花園遊行至美國領事館，由於路近禮賓府，現場有警員駐守。一名身穿黑色上衣、手臂繫螢光綠帶的男子，被警員截查後獲放行。該男子因手上有綠色帶，一度被遊行人士當作警方臥底，更舉機向他拍攝。該黑衣男子事後向傳媒澄清，他是大會安排的糾察，並稱大會只向糾察發螢光綠帶以資識別，對於被誤當成臥底警感「幾無辜」。

遊行人士約下午2時45由中環遮打花園遊行至美國領事館，他們行至中環上亞厘畢道，由於位置接近行政長官居住的禮賓府，現場有警員駐守。

有遊行人士稱，看到4名男子被在斜路位置與警員站在一起，《香港01》直播鏡頭拍攝到其中一名警員正在檢查地上的背囊，隨後一名戴黑色口罩、穿著印有「生於亂世有種責任」黑色上衣、手臂繫上螢光綠色帶的男子獲發還身份證並獲准放行。

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有遊行人士在現場大叫「佢唔係被人拉、佢係鬼」，男子站在路口向遊行人士打手勢示意眾人「照行啦」，但繼續有遊行人士指摘他是「鬼」，又斥他「黑社會」、「著返制服啦」。

糾察繫綠色帶被誤當臥底警

黑衣男子向現場人士解釋他是大會糾察，並提醒該位置是遊行路線終點，一個中年男子質問他：「點解綁螢光帶?」堅持該名糾察是警方派出的臥底，又有人舉機向他拍攝。

該黑衣男子向傳媒表示，他是遊行申請人安排的糾察，由於大會沒有向糾察隊提供證件或工作服，只提供螢光帶以資證明，他原本負責駐守遊行終點位置，遇上有警員檢查行裝，警察覺得他無問題便讓他走，對於被誤認為警察臥底感「幾無辜」。