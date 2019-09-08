【9.8集會】郭富城為囡買尿片駕林寶現身　咁樣回應點睇示威行動

有網民發起今日(8日)在中環遮打花園舉行「香港人權與民主祈禱會」，隨後遊行至美國駐港總領事館，惟至下午4時許，氣氛變得緊張，並有人在中環設路障及縱火，之後部份示威者亦向灣仔、銅鑼灣方向進發。晚上近7時，約20多名示威者途經灣仔摩理臣山道時，發現一部林寶堅尼經過，更嚇然發現，車上的司機竟是藝人郭富城，眾人隨即包圍跑車上前拍照，並說：「光復香港，多謝郭富城支持。」記者發現後亦往詢問郭富城為何會現身灣仔，郭說：「我買尿片畀個囡。」

20多名示威者發現藝人郭富城駕駛林寶堅尼Huracán超級跑車現身灣仔摩理臣山道，隨即上前包圍跑車拍照，並大叫「光復香港，多謝郭富城支持」。（徐嘉蒓攝）

約晚上七時，20多名示威者向灣仔、銅鑼灣前進時，發現藝人郭富城駕駛林寶堅尼Huracán超級跑車現身灣仔摩理臣山道，隨即上前包圍跑車拍照，並大叫「光復香港，多謝郭富城支持」，又稱「對方有譚詠麟，我哋香港人有郭富城，城城好嘢！」

其後有記者上前查詢郭富城出現的原因，他僅回答說：「我買尿片畀個囡。」不過當記者再追問如何看待今日的示威活動，會否支持他們的行動時，他則未有回應，並將私家車的玻璃窗關上。

當有記者詢問郭富城為何現身灣仔時，他稱「我買尿片畀個囡」。（徐嘉蒓攝）