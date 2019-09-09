羅范椒芬「朋友」關鍵時候常出現　佔中期間「移民論」惹非議

行政會議成員羅范椒芬今天（9日）早上在香港電台英文台節目中有大膽言論，稱有年輕少女受人誤導為一些「勇武派（warriors）」提供免費性愛，又指已確認真有其事，但她在節目中卻沒有提供實質證據。 同場的社民連主席吳文遠在節目中反駁羅范椒芬，羅范事後稱消息是其船河朋友（cruise buddy）聽聞的「一個朋友的朋友的女兒」。 事實上，今次並非羅范首次在公開場引傳述未經證實的傳言。雨傘運動時期，羅范椒芬同樣在電台節目中借「朋友」之口批評年輕示威者。

羅范椒芬（左）任梁振英競選辦主任，捲入流浮山小桃園江湖飯局。（資料圖片）

佔中時期「移民論」同樣聽朋友轉述

2014年11月，羅范椒芬在電台節目《星期六問責》中談及佔領運動期間香港移民外國人數增加，「我有些朋友告訴我，現在移民的人多了，原因不是因為怕共產黨，而是怕了現在的年輕人」，又指其朋友覺得青年人抱持「一定要跟我做，我說的才對」的想法，拒絕聆聽別人意見，更揚言「如果他們當權的話，香港不知會變成怎樣」。

前學民思潮召集人黃之鋒事後回應，要求羅太轉告「朋友」，他可以「移民到一個沒共產黨的地方，但不能移民到一個沒年輕人的地方」。

捲入​小桃園飯局 謊稱無交換卡片

2012年，羅范椒芬任前特首梁振英競選辦主任，捲入流浮山小桃園江湖飯局。她公開表示飯局席間沒有交換卡片，故不知出席飯局人士的身份。但有份出席飯局的上水鄉事委員會主席侯志強卻向傳媒展示包括羅范在內的卡片，證明他們在場時有交換卡片。

06年回應教師自殺被炮轟涼薄

但要講到羅范椒芬最飽受批評的言論，當數2006年時兩名教師林幸康、余其昌於4日內相繼自殺，社會普遍認為此悲劇與當時政府推行教育改革過急有關。時任教育統籌局常任秘書長的羅范椒芬為教改辯護，「根本上教改咁多學校都做，如果係（教改），點解淨係兩位老師（自殺）呢？如果你認為係教改形成的話」，其言論被炮轟涼薄，更導致教協發起逾萬名教師遊行，要求羅范椒芬下台。