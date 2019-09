【逃犯條例】稱少女提供免費性服務　羅范椒芬：免被他人利用

反對逃犯條例示威活動涉及老中青及各階層,年輕人是重要的組成部份。行政會議成員羅范椒芬今早在電台節目稱,有年輕少女為一些勇士(warriors)提供免費性愛,並稱已確認真有其事(I think we have confirmed that this is a true case),言論引起全城關注。 她透過行政會議秘書處回覆《香港01》查詢時,稱不會再作評論,但呼籲年輕少女在認識新朋友時要保持警覺,遠離酒精及毒品,以保護自己免被他人利用。

呼籲新識朋友要保持警覺 遠離酒精及毒品

《香港01》透過行政會議秘書處向羅范椒芬查詢,對方回應指由於涉及私隱關係,羅范椒芬不會就再作評論。她同時呼籲年青少女在認識新朋友時要保持警覺,遠離酒精及毒品,以保護自己免被他人利用。

羅范今早在港台英文節目《Backchat》上稱:「我聽到有人談及有關免費性愛之事,我相信我們已確認是真有此事,我們對於這些少女被誤導而提供免費性愛感到悲哀。(I heard somebody talking about free sex. I think we have confirmed that this is a true case. I am so sad to these young girls, who has been misled into offering free sex.)」

羅范回覆與網上傳言元素相同 並未有實證

羅范的電台言論及回覆與近期網上一宗傳言有相同元素,該傳言自稱是14歲女學生,與被男性示威者約去食飯,後來受到酒精影響與7名男示威者性交,今日去做流產手術。

反修訂活動至今,網上及WhatsApp流傳不少上述同類傳聞,但均未經證實。專門查證流傳真偽的facebook專頁《求驗傳媒》亦指出,近日流傳一些抹黑示威者的圖片和文字,其中圖片是截取自成人影片網站的舊片段。