【逃犯條例】羅范椒芬：向暴力示威「說不」　推獨立調查要合時機

持續近兩個月的反修訂《逃犯條例》爭議，近日更演變為示威者與警察直接衝突，暴力示威升級，掟磚、掟汽油彈、燃燒雜物縱火，甚至把手推車和單車推入港鐵列車路軌等，均可構成嚴重人命傷亡威脅。 行政會議成員羅范椒芬接受《香港01》訪問表示，痛心近日示威者使用的暴力升級，指掟磚、掟汽油彈等，均屬絕對不可能接受的暴力行徑，相信不少愛護香港的人，都不會參與這類損害香港整體利益的活動。羅太重申一直支持進行獨立調查，惟現時衝突持續，即使成立調查委員會亦難制止當前亂局。

↓↓5/8部分區域示威者情況↓↓

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羅范椒芬。（資料圖片）

曾任教育署署長、教育統籌局局長及廉政專員等的羅范椒芬表示，由於近日每次遊行及集會後，最終都演變成暴力衝擊行動，故此建議想參與和平方式表達訴求者，事前應該三思後果。

她指出，特首林鄭月娥已表明民間提出的五大訴求，當中部分難以現時做到，但相信近日一些示威者並非着眼於這些訴求，而是有其他目的。

政府須接觸不同持分者 集思廣益改善施政

羅太又稱，一直支持進行獨立調查，把整件事由始至終詳細調查清楚，讓整個社會都可以反思；惟現時衝突仍然未平息，現在提出成立調查委員會，恐怕亦難制止當前亂局，相信不少人都會理解這一點。

她重申，政府必須聆聽市民心聲，官員需要「走出去」接觸不同階層及持份者，集思廣益以改善施政，促請社會各界給予港府時間及空間，與港人一同思考香港如何重新出發。