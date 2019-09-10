【逃犯條例】港鐵站屢遭破壞　尹兆堅籲「冤有頭債有主」

近日修例衝突中有多個地鐵站遭示威者破壞，香港鐵路工會主席林偉強今早（10日）出席港台節目《千禧年代》時表示，對於示威者破壞地鐵站感氣餒、不開心，「點解要搞我哋系統？」，指破壞令市民外出有阻滯，又不滿示威者對港鐵同事作出侮辱及欺凌。他認為示威者對港鐵系統和同事發洩對他們並不公平，如對條例有不滿應透過正當途徑表達。 民主黨立法會議員尹兆堅認為在修例風波早期，港鐵員工備受讚賞，但在8.18荃葵青遊行當日，港鐵在無衝突情況下將荃灣綫葵芳站、荃灣站及西鐵綫荃灣西站封站，加上連串公關操作失誤，引起眾怒。 尹兆堅認為港鐵前線員工遭市民質問相當無辜，批評港鐵管理層沒有出面回應外界質疑，希望示威者「冤有頭，債有主」，應去港鐵總部向港鐵主席歐陽伯權問責。

+ 2

尹：期望示威者先停是緣木求魚

尹兆堅斥港鐵封站的決定予人感覺港鐵公司加入政府警察，變成政權「幫兇」，人們對政權的不滿亦會轉嫁到港鐵上。尹指大家不想見到前線員工成為磨心，認為他們遭市民質問相當無辜，「都唔知點答你」。

他批評港鐵管理層沒有回應外界質疑，「如果港鐵和政府一樣，期望示威者先停是緣木求魚」，認為現時追究破壞源頭無助解決事件，呼籲港鐵只需專心做好本業，把乘客安全送至目的地，又希望示威者「冤有頭，債有主」，應去港鐵總部向歐陽伯權問責。

香港鐵路工會聯合會主席林偉強（左二）對示威者就港鐵系統向同事發洩對他們並不公平。（資料圖片/梁煥敏攝）

「封站是痛苦難做、電光火石的決定」

對於港鐵多次封站，林偉強指過往多年遊行活動都沒有需要封站，但現時每次集會過後都出現有暴力事件，「封站有必要，而且做得太遲」，因部份情況下「暴徒已打到落嚟」。被問到8月18日多個港鐵站封站一事，林偉強稱封站是一個「痛苦、難做、電光火石間」決定，在判斷有不安全因素的情況下，公司保障前線員工的安全至為重要，不應該「博無事」。

林偉強又說，對示威者就港鐵系統向同事發洩對他們並不公平，如對條例有不滿應透過正當途徑表達，「唔好再向我哋設備埋手」，又表示「我哋無任何政治主張，只是想把乘客運送到目的地」，強調現時港鐵設施的後備部件不多，若破壞行為持續，部件可能有一日會不敷應用，屆時將要關閉次要的站口。