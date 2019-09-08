【逃犯條例】香港人權民主法案集會今舉行　美對港影響有幾深？

政府修訂《逃犯條例》及警方被指濫暴濫權所引發的示威衝突浪潮至今未平。有網民發起今日（7日）在中環遮打花園舉行「香港人權及民主法案集會」，其後則自發流水式到美國駐港總領事館請願。 《香港人權與民主法案》（Hong Kong Human Rights and Democracy Act）在美國國會已獲超過20名議員聯合提案，眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi）亦曾明言，國會下星期復會後，將盡快推動法案審議。而最新版本的法案，是將2020年設為普選立法會死線，又訂明必須普選特首。法案也規定，若香港政府根據《基本法》第23條實施新的國家安全法例，美方可審視《香港政策法》、包括中止《香港政策法》。 1992年通過的美國《香港政策法》，承認香港在國際上和中國有不同待遇，其中包括視香港為「獨立關稅區」。商務及經濟發展局局長邱騰華多次強調，本港的單獨關稅待遇及在經貿上的自主性，基於《基本法》，並非單一國家的施予。然而，姑勿論以千億港元計，經香港轉口的中美貿易，單單特區護照赴美條件或與中國護照看齊、香港無法購買美國出口管制下的敏感技術及信貸評級下調，就足以對本港經貿及對外民間交流造成深遠影響。

政府修訂《逃犯條例》及警方被指濫暴濫權所引發的示威衝突浪潮至今未平。有網民發起在中環遮打花園舉行「香港人權及民主法案集會」，其後則自發流水式到美國駐港總領事館請願。（資料圖片/林若勤攝）

《香港人權與民主法案》早於2014年雨傘運動期間，由美國國會及行政當局中國委員會（Congressional-Executive Commission on China，CECC）提出，香港民間則2015年開始推動法案，經過多年來的重新修訂，目前的法案已是第四個版本。

法案賦權美國總統，將侵害香港人權與民主自治者列入黑名單，制裁措施包括凍結其在美資產及禁止入境。法案也要求美國國務卿每年向國會提交報告，查證香港有否按照《中英聯合聲明》、《基本法》及聯合國《國際人權公約》保有充分自治、人權和民主，國務卿報告內容亦包括協助侵犯人權的香港官員所需受到的制裁。

同時法案的效力，亦可牽連早年獲通過的《香港政策法》。除了法案中列明可審視《香港政策法》的情況外，根據該法案，國務卿每年需向國會提交報告，以證實香港有足夠自治權，方可延續香港與中國內地區別的待遇。美國國會議員可以《香港人權與民主法案》為基礎，推動修改《香港政策法》。

雖然《基本法》第116條規定，「香港特別行政區為單獨的關稅地區」，但一旦美國不再根據《香港政策法》區分香港與內地，不再視香港擁有特殊地位，本港可能受到廣泛及嚴重影響。除了特區護照優於中國護照的入境條件、美國敏感技術入口外，美國也可能不再承認香港的特殊金融地位；而信貸評級下調，亦勢令全港公私營企業貸款成本飆升。

換言之，香港國際金融中心地位受到動搖，觸一髮而動全身之下，香港整體在經濟、國際貿易、文化交流等方面，都會受到深遠影響。