【逃犯條例】李嘉誠籲執政者網開一面　林鄭不評論：違法治會追究

政府修訂《逃犯條例》及警方被指濫權所引發的大規模示威浪潮持續3個月，逾千名市民在警方鎮壓時被捕，其中不乏年輕人。長和系資深顧問李嘉誠早前出席一個活動時，就呼籲「執政者要對年輕人網開一面」。特首林鄭月娥今日（10日）出席行政會議前，被問及對李嘉誠言論的看法。林鄭稱，她不評論個別人士發言，指政府一貫政策是關心關愛青年人。但她強調，政府不認同和支持任何違反法治行為，一定會依法追究。

被問到李嘉誠呼籲「執政者要對年輕人網開一面」這句說話有否違犯法治，林鄭稱她不評論個別人士發言，但指政府一貫政策是關心關愛青年人。（高仲明攝）

林鄭稱，不評論個別人士發言，但指政府一貫政策是關心關愛青年人，過去兩年多以都透過不同的政策，為青年在學業、事業和創業方面提供幫助，亦提供青年參政的機會。她表示，如何可以在這方面做得更好，就是直接與青年對話。

林鄭續指，法治是香港的核心價值，故任何違犯法治的行為，都不應受到政府認同和支持，一直會依法追究。

民主黨立法會議員林卓廷批評林鄭月娥言論「令人作嘔」，完全和年輕人脫節，直言林鄭月娥是要一網打盡，讓亂局沒完沒了，「政府卻說在關愛他們，實在偽善」。