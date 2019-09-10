【逃犯條例】商務部：暴力損港國際形象　信中央支持助港渡難關

反修例風波持續，中國商務部副部長王炳南出席「一帶一路」項目與專業服務對接交流會時表示，香港發生一系列嚴重暴力事件，影響香港的法治、社會秩序和國際形象，破壞香港繁榮穩定的大局，但中央會堅決貫徹「一國兩制」的方針和支持特首林鄭月娥帶領特區政府依法施政，讓香港更能發揮其優勢。

陳茂波在致辭時表示，「一帶一路」倡議是推動高質量發展的重大引擎。（高仲明攝）

王炳南表示，近期香港發生一系列嚴重的暴力事件，對香港的法治、社會秩序、經濟民生和國際形象造成嚴重影響，破壞香港繁榮穩定的大局，但中央政府堅決貫徹「一國兩制」的方針，堅決支持林鄭月娥帶領特區政府依法施政，堅決支持特區政府部門和司法機關，依法懲治暴力犯罪份子，止暴制亂，盡快恢復社會秩序，相信香港在中央支持下能渡過難關。

他又說，內地是香港強大後盾，幫助抵禦風浪，亦是開拓機遇所在，商務部會貫徹落實「一國兩制」方針，讓香港更能發揮其優勢。

出席同一活動的財政司司長陳茂波在致辭時表示，「一帶一路」倡議是推動高質量發展的重大引擎，而香港是國家首選的專業服務、融資及風險管理平台，政府正透過各個平台，積極推動各個界別參與「一帶一路」工作，包括設立工商專業委員會，讓兩地企業加強溝通和交流。

中國商務部副部長王炳南表示，近期香港發生一系列嚴重的暴力事件，對香港的法治、社會秩序、經濟民生和國際形象造成嚴重影響。（高仲明攝）