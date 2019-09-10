【逃犯條例】休班警獲派警棍　涂謹申憂加劇警民緊張

傳媒取得警方內部文件，稱為配合「踏浪者」行動需要，警務處近日發放逾萬支警棍予休班警員。警方解釋指是因爲過去3個月示威者暴力程度升級，多次出現警員被襲情況，令他們休班時遇緊急情況需要執行職務時，可更有效保護市民安全。 民主黨立法會議員涂謹申指近來市民對警隊信任度低落，憂慮事件令警民關係緊張加劇，尤其若有市民對有班警員出現冒犯，「如果警察當時有支棍，會否增加衝突機會？會否又多一百幾十個年青人被扑濕頭？」認為警方必須解釋休班警獲發警棍的必需性。

休班警用警棍 或被誤會是暴徒

涂謹申憂慮，即使休班警員配備警棍未必更安全，因為休班警使用時或會被其他人當成是施襲暴徒，「成班人衝埋嚟制止暴徒，打完先知你係警察。」

另外，8月31日晚上太子站發生嚴重警民衝突，消防處昨日（10日）在警方例行記者會上解釋指由於現場情況混亂，導致點算困難，救護指揮官初步點算有10名傷者，其後更正為7名。

涂謹申（右）憂慮，休班警員配備警棍未必安全，因可能被誤會是暴徒。（梁鵬威攝）

太子站消防多次改傷者人數 令人難信服

民主派會議召集人毛孟靜引述官方文件，指8.31當晚消防員在太子站的通話紀錄，午夜過後一度指有10個傷者，當中6人傷勢嚴重。其後又更正為7個傷者，當中3人傷勢嚴重。

毛認為消防處解釋是「數錯」令人難以信服，因為一來人數不多，救護人員亦應有記錄。又質疑消防稱有傷者表示不想送院故不作計算的講法，因為傷勢嚴重者數目差別過大，呼籲消防處解釋清楚。