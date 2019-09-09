【警棍扑頭】警指大埔男生逃跑被制服　文件揭警棍扑頭屬致命武力

反修訂《逃犯條例》風波持續，前晚（7日）大埔有防暴警員進入大埔墟站內拘捕多人，當中區內一名中六學生被拘捕時遭警棍揮打頭部，血流披臉，需送院縫針。警方今日於記者會上表示，事發時該名事主正在逃跑，因此警員使用警棍將其制伏。 香港01翻查警方《戰術訓練手冊》，文件顯示，警棍武力使用層次僅次於槍械，如以警棍敲打頭部可視為致命武力，當警員自身或他人受威脅時才可使用，主要用作短暫性解除對方的「積極惡意威脅」。 翻查資料，反修訂《逃犯條例》風波至今，警方拘捕示威者時多次使用警棍揮打頭部等位置，包括本月初一名男子於旺角警署詢問防暴警是否「係咪跌咗良心？」遭警方以警棍追打，其後頭部傷口鏠五針；以及太古站以警棍揮打正在離開的示威者。 2014年佔旺現場，時任警司朱經緯曾數次以警棍拍打正走離開的途人腰部、背部等；最後被判囚三個月。

反修訂《逃犯條例》風波延伸多次衝突事件，警方多次以警棍拍打已被制伏的示威者。（余俊亮攝） 警棍武力使用層次僅低於槍械 敲撃頭屬致命武力

根據警方的《戰術訓練手冊》，警棍在武力使用層次當中，級別僅低於槍械，文件表明：「如不正確使用警棍是可以致命的」，在任何需要使用警棍的情況下，「武力使用」的原則必須被遵守。手冊內容又提到，敲撃對方的頭部、頸部、關節及其他骨骼組織，被列為致命武力，只有當警員本身或其他人性命受威脅時才會被視為正當使用。 屬「強硬中級武器控制」 用作解除積極惡意威脅

手冊內又指，如需使用警棍時，需遵守多項守則；包括排除多次進行敲撃的需要。另外，使用警棍時應以水平方向進行。手冊又提到，警棍使用技巧是用作處理高程度的反抗，例如惡意攻撃及持械攻撃，不主張攻擊骨骼或關節組織，以將構成潛在受傷機會減至最低。而用敲撃武器，即警棍，撃打對方活動機能神經中心，已被列為「強硬中級武器控制」，使用此類武器的目的，是希望短暫性解除對方的積極惡意威脅，而非令對方永久性殘廢。 敲撃腿部、手臂指定部位

根據手冊內容，戰術性有效及醫學上安全的敲撃部位，應是大肌肉組織內的活動機能神經中心，攻撃這些部位造成「活動機能失效」，即暫時性但不會造成損傷的現象，敲撃這些部份可產生30秒至數分鍾的活動機能失效，而損傷只局限於瘀傷及浮腫等；而另一敲擊部位則為骨骼組織，但通常會造成實質損傷。

根據《戰術訓練手冊》，戰術性有效及醫學上安全的敲撃部位為： 腿部目標： （1）位於大腿外側的腓骨活動機能神經中心 （2）位於大腿內側的股骨活動機能神經中心 （3）小腿肌肉對上向膝關節下的脛骨活動機能中心 手臂目標： （1）前臂外側的橈側活動機能中心 （2）前臂內側的橈正中活動機能中心

警方回應大埔墟事件 指事主正在逃跑因此將其制伏

警察公共關係科總警司謝振中於今日記者會上，回應大埔墟站事件時表示，從網上及媒體片段，警員進入大埔墟站時，有市民在站內自行走動及離開，所以警員並非大規模處理或介入所有在站內的市民，而是有目標去處理在站內進行暴力破壞的人。

當時部份人士在港鐵站內逃走，有人則爬進站內。警方進站時有人逃跑，而該名被「扑頭」，穿藍衫的男子則正在逃跑，警方一路喝令該名人士停止逃跑，及後將其制服，期間有使用警棍，並將其以「非法集結」拘捕。現時警方已收到相關投訴，會和相關人士接觸取相關資料，此刻仍在收集證據。謝表示，現時難以判斷當下武力是否適合。

稱喝令蹲下未獲遵從 因此使用警棍

另外，被問及一名男子背向警員被警棍揮打時，謝表示當時警員正在鐵閘前控制多名男女，警方以少數控制多數時，希望相關人士蹲下以防逃跑，但根據以往經驗曾有逃跑事件出現，當時警員要求該名男子蹲下，但對方未有遵從，因此使用警棍，相關人士蹲下後已停止武力。



反修例風波至今，警方多次以警棍揮打示威者

該名中六生頭部流血，需由急救警員即時治理。（資料圖片） 2019年9月7日

中六生遭警棍扑爆頭 警方深夜進入大埔墟站拘捕多人，進行拘捕行動期間曾以警棍揮打被捕人士頭部等部份。當中有五名被捕人士為迦密柏雨中學學生及校友；據了解，受傷的校友包括三名中六學生，一名中四學生及一名已畢業、正在就讀大學 一年級的學生。 翻查當日傳媒片段，事發時約十名防暴警員衝入大埔墟站站內，多名警員圍捕站內兩名男子，其中一名男子為迦密柏雨中六學生，當時手上未見持有武器，突被圍捕時以雙手護頭，數名警員向其頭部揮打警棍，隨即遭按地制伏，頭部及後大量出血，需由急救員即時進行急救。而同場另一名同校的中六生，則在警方作出拘捕行動時，背向警員面向鐵閘保護女同學，手上亦未見持有武器，但至少遭警員兩度以警棍打向其背部。

當晚姓朱男子，站在路邊向防暴警高呼「係咪跌咗良心？」，防暴警隨即衝向他，並將他制服，他頭部受傷。（資料圖片） 2019年9月2日

問「係咪跌咗良心？」 遭警棍追打

本月初（2日），晚上一批示威者於旺角警署一帶示威，警方進行清場行動時，一名朱姓男子於路邊向防暴警察高呼「係咪跌咗良心？」一群防暴警員立即衝向該名男子，並多次揮動警棍打他，男子頓時頭部出血受傷；該名男子該後需要留院治理，頭部傷口鏠五針，及左肩亦腫起。

晚上約10時50分，警察在太古站追捕期間，一名示威者在扶手電梯上遭警察推跌，從上方滾下，再被制服拘捕。（資料圖片） 2019年8月11日

太古站棍毆已倒地示威者 港島東大遊行入夜後演變成多區衝突，晚上約11時許，太古港鐵站內約有數十名示威者，一批速龍及防暴進入站內拘捕示威者，該批示威者及後於電梯間急步離開；有速龍小隊僅一米多的距離，向示威者發射胡椒彈，又不斷以警棍毆打正在離開的示威者背部等位置，以及已倒地的示威者。

辯稱警棍當作「手臂的延伸」 朱經緯判囚三個月

翻查資料，過往曾有警員不當使用警棍被判入獄案。2014年11月26日，時任警司朱經緯被指於旺角上海商業銀行外，以警棍揮打途人，根據當時傳媒片段顯示，朱經緯數次以警棍拍打正走離開的途人腰部、背部等；朱於錄取口供時曾表示，自己以警棍當作「手臂的延伸」。案件最終被裁定「襲擊致造成身體傷害」罪名成立，判囚3個月，其後申訴上訴惟失敗。法官黃崇厚在判詞中表示，「法律不容許過分使用武力，否則向一個只威脅揮拳的人開槍也會變得合理。」