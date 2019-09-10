【區議會選舉】建制派被鎅票 ？「建設派」保民聯挑戰四選區

來屆區議會選舉將於本年11月舉行，不少有意參選的人士已經積極落區， 大多選區都呈現建制與泛民兩個陣營競爭的局面。 保障民生建設聯盟(保民聯)今日(10日)正式成立，自稱「建設派」的保民聯正積極考慮派四名社區幹事挑戰區議會選舉， 而四位社區主任考慮出選的選區，現任議員都屬於建制派，包括工聯會的雙料議員郭偉強。

自稱「建設派」的保民聯正積極考慮派四名社區幹事挑戰區議會選舉。（劉錦華攝）

強調「不講政治，只講政策」的保民聯以「一心保盟，世代同行」為創黨綱領， 主張保障民生經濟，擺脫敵我矛盾的對立思維，「讓不同世代的香港人攜手同行，促進社會和諧穩定」。 保民聯主張維護港人治港，高度自治， 同時希望能夠監察政府施政，落實利民政策，提高施政水平及效率。

四位考慮出選的社區幹事，分別有意出選大圍(R19)，北角和富(C19)，美孚南(F13)及愛秩序灣(C05)。 而該四個選區的現任區議員都是傳統建制派，包括大圍(R19)現任區議員為民建聯董健莉、北角和富(C18)現任區議員為工聯會郭偉强、美孚南(F13)現任區議員為民建聯黃達東、愛秩序灣(C05)現任區議員為民建聯林心亷。

保民聯發言人林斯嵐先生表示，現時香港議會失效，黨派未能改善問題， 因此開拓「建設派」的全新政治光譜，從而「利用本身專業知識，集中精力改善各地區的民生工作，聆聽街坊的需要及爭取民生福利」。被問到各社區幹事準備出選的選區都與建制派撞區，保民聯稱他們的確未有與建制派協調，僅指建制派佔區議會議席多數，因此撞區機會大是難以避免。

林斯嵐質疑，行會及立會成員能否有效地傳達民意。因此保民聯稱希望將專業知識帶入制度，向政府提供更有效的政策建議，更自稱是「建制入面的建設光譜」，表示他們只講民生，不希望政策政治化。

林斯嵐補充，四位積極考慮參選的社區幹事，所選擇的選區都是他們關心及熟悉的社區。他認為正是現任議員未能處理當區民生議題，幹事才會代表市民發聲，為市民服務。另一位發言人駱康愉表示，聯盟提出的政綱如建議在昂船洲軍事用地建房屋等，是跨越光譜地服務市民， 並稱很多機構都會做政策研究，他們的政策倡議是參考鄰近鄰近地方政策，因此不會政治化。而三位考慮出選的社區幹事都是服務自己居住的社區，考慮出選只是出於關心社區，並認為服務社區不需要政治光譜。