【區議會選舉】提名期10月4日開始　引入確認書制度

2019年區議會選舉提名期下月4日開始，11月24日（星期日）舉行選舉，全港18區共選出452名民選區議員。確認書制度延伸至區議會選舉，根據《區議會選舉活動指引》，候選人可決定是否簽署確認書。

選舉事務處發言人表示，提名表格必須得到有關選區的10名已登記選民簽署，每名選民只可以簽署提名一名候選人。提名人士必須年滿21歲，以及是在緊接提名前的3年內通常在香港居住的地方選區選民。

選舉管理委員會於2016年立法會選舉起，引入確認書制度。今年《區議會選舉活動指引》新增該部分的內容，指出選管會擬備確認書予候選人在提交提名表格時以自願性質一併遞交，以表明他們已明白在關法例的要求，及協助選舉主任決定候選人的提名是可有效。候選人亦可藉簽署確認書，以表明他／她已理解參選要求和責任；擁護《基本法》是指擁護《基本法》各項條文，包括第1條、第12條、及第159條規定。

2019年區議會選舉將於11月24日舉行。（資料圖片／梁鵬威攝）

須簽署提名表格內的聲明 否則提名無效

指引表明，確認書並不是提名表格的一部分，而是一份說明文件，其內容是反映現時法例的要求，提醒候選人相關法律條文，以免候選人在不理解或沒為意的情況下而觸犯刑事罪行。而不論候選人簽署確認書與否，都必須真誠地簽署提名表格內的聲明，否則其提名無效 。

區議會在10月4日起暫停

此外，18區的民政事務專員已獲委任為選舉主任，他們將會處理轄下選區的候選人提名及其他選舉職務。政府今日亦刊憲，民政事務總署署長謝小華表示，根據《區議會條例》第28(2)，決定由10月4日起，暫停區議會運作。