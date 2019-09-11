【逃犯條例】國際律師協會向李柱銘、吳靄儀頒人權領域傑出貢獻獎

International Bar Association（IBA）宣布頒發2019年法律執業者人權領域傑出貢獻獎予身為資深大律師的民主黨創黨主席李柱銘和吳靄儀，指二人「在香港目前的動盪局勢下堅定不移地致力推動民主和人權」。

李柱銘和吳靄儀在聯合聲明中表示，該獎項並非表揚二人的個人成就，他們是「代表所有在艱難環境中竭力維護法治的香港大律師接受這個獎項」。

目前動盪局勢下堅定不移推動民主和人權

IBA主席Horacio Bernardes Neto解釋頒此獎予李柱銘和吳靄儀的原因，指二人「在香港目前的動盪局勢下堅定不移地致力推動民主和人權，實在令人欽佩」。又稱「國際法律界必須加以表揚及支持所有維護正義和法治的人士」。

IBA將於9月26日在韓國首爾舉行的年會期間頒獎予二人。

翻查資料，曾是立法會議員的吳靄儀，月前與由天主教香港教區榮休主教陳日君樞機、前立法會議員何秀蘭、嶺南大學文化研究系副教授許寶強及歌手何韻詩等擔任信託人，成立「6.12人道支援基金」，宣布會支援在反逃犯條例風波中受傷、被拘捕，或很可能被拘捕的人士提供人道支援，例如醫療服務，心理輔導或法律諮詢等開支。