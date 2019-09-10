【逃犯條例】羅范確認所說事件為「14歲少女」　稱示威者品流複雜

行政會議非官守成員羅范椒芬昨日（9日）在電台節目稱，從「朋友的朋友」得知有少女為反對逃犯條例修訂的「勇武派」提供免費性服務，又呼籲少女在認識新朋友時要保持警覺，遠離酒精及毒品，言論與網上流傳的「愛香港的14歲女仔」文章有相同元素。 她昨日透過行政會議秘書處回覆《香港01》查詢時，稱不會再作評論。惟今日（10日）接受官媒《環球時報》專訪時，確認所說的事情與「「愛香港的14歲女仔」文章是同一件事。

堅稱非假消息 經認識當事人的朋友證實

《環球時報》引述羅范表示：「就像我此前所說，這件特定的事件已經被我一位認識當事人的朋友所證實。這並不是虛假消息，我在上周六（7日）確認真有此事。」

羅范稱：「受害者勇敢地分享她在社交媒體上的經歷。可以理解的是，女孩和她的家人不希望透露自己的身份，他們甚至不想向警方報案。」

她表示，公開這件事件是要提醒父母和年輕女子小心，只有他們才能保護自己。」

羅范椒芬向《環球時報》稱，自己日前所說的少女提供免費性服務事件，就是網上流傳的「「愛香港的14歲女仔」事件。（資料圖片）

稱有人把破壞及對抗警察當War Game

羅范又評論示威的青少年「品流複雜」，出發點也有不同，認為真正激進示威者只有兩三千人，其中有部份可能被金錢收買，也有人是生活不如意而借機洩忿。她還認為，有些年輕人是為了尋求刺激，把破壞和對抗警察當成戰爭遊戲（War Game）。

她又向《環球時報》分享一篇聲稱是「混入暴徒中人士所寫的文章」，稱「大多數年輕的黑色運動衫看起來都很溫和，帶着一些運動『無辜的微笑』，這些人怎麼能鼓起勇氣去玩街頭騷亂的危險成人運動呢？事實證明，黑衣人很希望得到別人的認可。」

再引文章稱示威者重視名譽、性愛和同輩認同

「他們互相鼓勵和關心。這些傢伙很快成為戰友，男孩和女孩成為戀人。一些年輕女性無償獻出自己，別是獻給那些在前線『勇敢』地與警察作戰的人。」該文章又稱，「名譽、性愛和同輩之間的認同感都成為了所謂的『戰場』上更有力的刺激力量。三至五人的小組互相交談。核心成員可享受『藥物治療』。組織者分發的藥物據說能麻木神經，更能抵御警棍的打擊。」

該文章又稱，年輕人除了喊幾句口號之外，很少討論政治問題，談話往往集中在新移民和其他內地人。

《環球時報》訪問還引述教師給羅范的一封信，稱「深黃」勢力掌控考評，架空考評局高層。（資料圖片）

教師去信羅范：「深黃」勢力掌控考評

至於有人認為通識科有問題，羅范對《環球時報》表示，通識科課程目標雖好，但「教師如何教是關鍵」。

《環球時報》訪問還引述教師給羅范的一封信，說道通識最大問題是「深黃」勢力掌控考評，以保守專業秘密的借口做「尚方寶劍」，架空考評局高層，出一些「同情泛民、打擊建制」和「打擊政府和國家」的試題，又設計攪亂課程發展處，弄走課程主任，現時又打擊特首專責小組改革工作，令課程內容空泛，讓他們「自由」出題。