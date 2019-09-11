政黨倡《收地條例》建公屋　地建會梁志堅：是一個「Good Move」

地產股今日普遍上揚。《香港經濟日報》有專欄內提及，民建聯向特首林鄭月娥力推《收回土地條例》，收回農地興建公營房屋，林鄭月娥的態度屬不置可否。受到有關消息刺激，多隻地產股炒高，新世界發展（0017）升3.1%﹑長實集團（1113）升3%，恒基地產（0012）升3.1%。

不過在今年5月時，民主黨亦曾向林鄭月娥提出有關建議，當時遭到對方拖拒絕。民建聯今天批評特首林鄭月娥在處理房屋問題的表現，要求政府引用《收回土地條例》，釋放更多新界農地，解決公共房屋短缺的缺口。

會德豐旗下將軍澳日出康城9B期GRAND MARINI今日開售，會德豐副主席兼地建會執委會主席梁志堅現身售樓處了解銷情。對於《收回土地條例》，他表示，現階段正研究當中細節，部分發展商與政府已就農地事宜商討近「十年、八年」，認為現時收回土地是「浪費」。他提到，有關建議大致上是好事，該條例並非因擺平示威而提出，而是早已商討許久的事，形容是一個「Good Move」。對於被質疑官商勾結，他則回應指願與當局商討。

地建會於稍後時間再發聲明，補充梁志堅並不反對政府引用《收回土地條例》在於已規劃為公營房屋之土地，以解決燃眉之急。對於基建未達而閒置的土地，他認為政府可與業權人磋商解決方案，務求早日地盡其用；若土地可按現行機制處理，則應以現行機制繼續進行。