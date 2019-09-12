【915遊行】民陣：周日遊行及集會　遭警方發反對通知書

民陣召集人岑子杰上周五向警方申請本周日遊行及集會，民陣今（12日）表示，收到警方反對遊行和集會的通知書。

民陣（12日）表示，已收到警方反對遊行和集會的通知書。（資料圖片/羅君豪攝）

民陣原定計劃在周日下午2時半在銅鑼灣東角道集合，遊行至中環遮打道行人專用區。民陣前日獲警方邀約會面，商討遊行安排，惟今收到警方就遊行及集會發出反對通知書。

警方於反對通知書表示，民陣與多個團體在6月舉辦公眾集會及公眾遊行，在遊行期間及結束後，附近地點會有示威者作出縱火、大範圍堵路等暴力行為，同時以鐵通等武器大規模破壞公物、破壞社會安寧。

警方指，民陣計劃舉行集會及遊行路線接近「高風險建築物」，當中列出銅鑼灣地鐵站、灣仔港鐵站、中環港鐵站、金鐘港鐵站、政府總部、警察總部、禮賓府、終審法院等，有理由相信公眾集會地點及遊行路線的部分參與者會偏離原定路線，對上述高風險建築物進行暴力的破壞行為，有關行為不在其控制範圍之內。警方亦稱，雙方雖然在前日商討集會及遊行安排，但雙方未能達成共識作妥善安排，認為即使對集會或遊行加相關條例，亦無助於維持公眾安全、公共秩序及保護他人權利和自由的目的。

民陣原定今午舉行記者會，因警方作出反對決定，現已取消，而民陣已就9月15日的遊行提出上訴，待上訴有結果後會盡快安排記者會回應。