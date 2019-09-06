【逃犯條例】民陣向警方申請9.15遊行　東角道出發至遮打道

《逃犯條例》修訂及警方被指濫用暴力所引發的示威浪潮踏入9月。民陣早前申請8.31遊行被警方反對，最終取消。民陣今日（6日）再向警方「入紙」，申請本月15日（星期日）舉行遊行，岑子杰表示申請的遊行路線是由銅鑼灣東角道起步，中環遮打道行人專用區作終點。

民陣早前發起8.31遊行被警方禁止，今次再發起9.15遊行，並於今日向警方申請。（資料圖片）

民陣早前發起8.31遊行被警方禁止，今次再發起9.15遊行，並於今日向警方申請。岑子杰接受《香港01》查詢時就表示，正向警方入紙。

岑子杰被問及對今次遊行，是否有信心成功申請時表示，集會遊行是公民基本權利，又指當申請遊行需要考慮到有否「有信心」時，是反映社會對公民權利的保障程度令人可悲。民陣8.31遊行被禁，但當日仍爆發激烈警民衝突，岑就指，8.31的混亂情況，責任在於警方，如今次警方再禁止民陣遊行，民陣會繼續申請，直到成功申請為止。

至於遊行路線，岑子杰就解釋，申請的路線，是銅鑼灣東角道出發，終點為中環遮打道行人專用區。他指，由於維多利亞公園有節慶活動進行，無法作為起點，故改以東角道為起點，民陣同時呼籲市民在銅鑼灣、灣仔等地點中途加入，舒緩起點的人潮壓力。他又表示，公眾較熟悉此路線，可容納最多參與者中途加入或離開，民陣希望讓更多市民盡可能參與其中，同時保持遊行暢順、有序、安全進行。