【太子站831衝突】毛孟靜促消防公開現場對話錄音及文字紀錄

逃犯條例風波引發連場衝突，8月31日晚上防暴警察在港鐵太子站的拘捕行動，以及衝入車廂內打人，均引起市民關注。立法會議員毛孟靜昨日（11日）提出文件，消防處今日（12日）證實文件屬實。 毛孟靜今日向消防處長李建日發信，希望公開8月31日現場錄音及文字紀錄，又希望與對方會面。

消防處今日召開記招，交代8月31日太子站更多詳情，提到警察超過一次向消防處人員表示站內無傷者，以及當日油麻地站3名傷者與太子站事件無關，但仍未能確認傷者人數變動的原因。

毛孟靜要求公開8月31日當晚消防及救護人員由出動至收隊的所有對話錄音。（吳倬安攝）

冀公開現場人員與消防控制中心對話錄音

毛孟靜在消防紀招後見記者，表示已經向消防處處長李建日發信，希望消防處公開當晚消防及救護人員由出動至收隊的所有對話錄音，包括太子站月台點算傷者人數的見習救護主任和消防局局長與消防處控制中心的錄音，並保留當日錄音至調查完成為止。

毛孟靜要求公開8月31日當晚所有事故，包括但不限於鐵路站火警及大量傷者事故於消防處控制中心的完整行動紀錄。

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資料板筆錄雖非官方紀錄 仍希望能公開

此外，消防處今日記招表示，見習救護主任前往月台點算傷者人數時，並無攜帶檢傷分類卡，但曾於資料板筆錄傷者情況。毛孟靜表示，雖然手寫紀錄並非官方紀錄，但可能是紀錄傷者的唯一資料，希望處方在不影響私隱之下公開該紀錄。

毛孟靜亦要求盡快與消防處處長李建日及相關人士會面，討論上述公開資料事宜。