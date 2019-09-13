【逃犯條例】林鄭周三政總辦「對話會」　民建聯區議員：沒誠意

修訂《逃犯條例》引起社會極大爭議，特首林鄭月娥早前宣布會走入社區與市民對話。民政事務處今（13日）向十八區區議員發出邀請信，內容稱林鄭月娥與部分主要官員將於下周三在政總設「對話會」，邀請區議員向特首表達意見，透過對話解決問題。 民建聯區議員葉文斌表示，政府設「對話會」做法沒誠意，認為政府若有誠意應直接落區聆聽意見，他又指，大多民建聯區議員正考慮不出席當日活動；公民黨區議員余德寶稱，民主派議員會再商討是否出席，又指若出席「對話會」，將關注有區議員、立法會議員在衝突現場協調但遭拘捕的問題。

民政事務處向十八區區議員發出邀請信，內容稱林鄭月娥與部分主要官員將於下周三在政總設「對話會」，邀請區議員向特首表達意見，透過對話解決問題。（趙柱幫提供）

林鄭月娥早前宣布撤回《逃犯條例》修訂，並稱會與司局長走入社區與市民對話。民政事務處向十八區區議員發邀請信，邀請區議員周三晚上七時至九時在政總與林鄭和部分官員會面，信中提及，區議會是連繫特區政府與市民的重要橋樑，政府十分重視區議會的意見。

不過建制派與民主派議員均認為會面時間過短，民建聯屯門區議員葉文斌認為，「對話會」感覺為做而做，認為林鄭沒有誠意，若有誠意應直接落區與對話，他又指大多民建聯區議員正考慮不出席活動。

屯門區議員葉文斌認為「對話會」感覺為做而做，認為林鄭若有誠意應直接落區與市民對話。（資料圖片/盧翊銘攝）

「一人30秒（發言機會）都沒有」

民協主席施德來稱，已收到周三「對話會」的邀請信。他批評「對話會」只有兩小時，但十八區區議會有多達四百多名區議員，「一人30秒（發言機會）都沒有」。公民黨區議員余德寶表示，民主派議員會再商討是否出席，他稱若出席「對話會」，將會關注有區議員、立法會議員到場協助但被捕的問題，他強調議員在衝突現場目的是協調事件，舒緩現場情況，惟近日的衝突場面中，警方完全不會接觸議員或與他們溝通，更甚是拘捕多名議員拘捕。

曾經加入自由黨及新民黨、葵青區議員張慧晶亦表明不打算赴會，形容今次兩小時的見面只是做騷，「屆時一定會選擇性發言，保皇黨又佔全港區議會的大多數，發言機會一定不會多」。張慧晶認為林鄭有心的話，18區各去一次，甚或趁佳節落區，「今日我在碼頭辦中秋活動，有心的話，她可與民政處一起過來」。張慧晶又提及該區今日有人鏈活動，但在佳節氣氛下，相信市民的心情都會較為平伏，林鄭可安全落區。

公民黨區議員余德寶稱，民主派議員會再商討是否出席，他指若出席「對話會」，將關注有區議員、立法會議員在衝突現場協調但遭拘捕的問題。（資料圖片/歐嘉樂攝）

據了解，民主派正商討兩個方案，一是杯葛當日活動，另一方案是出席活動並在當日有抗議行動，如佩戴「gear」在現場叫口號等；另有建制派區議員認為，當日「對話會」有機會出事，不希望屆時在現場擔任「佈景版」，亦有指，政總地方離其服務的社區遙遠，要特意坐長途車出席兩小時活動屬浪費時間。