【逃犯條例】林鄭稱不容外國成持份者　陳方安生：唔到你容唔容許

反修例運動引發連場大規模示威活動已持續三個月，亂局至今仍未平息。前政務司司長陳方安生今天（12日）表示，風波已發酵三個月，不論是示威者和市民，均希望成立獨立調查委員會，深入調查警隊使用「暴力」和「濫權」的情況。對於監警會新任委員余黎青萍指警方不會「無端端」用暴力，陳方安生批評余黎青萍未正式「開工」便作出結論，反問「你（余黎）畀人乜嘢印象？」 美國國會將會審議《香港人權與民主法案》，特首林鄭月娥日前回應指不容其他國家成為香港的持份者。陳方安生方指出，香港作為國際城市和金融中心，大量美國人在香港居住和投資，加上《香港美國政策法》賦予香港特殊待遇，陳方安生直指：「唔到你（林鄭）容唔容許（外國成為持份者）」。

林鄭稱不容外國成為香港的持份者，陳方安生（左）指「唔到你容唔容許」。（歐嘉樂攝）

「公民實踐培育基金」委託香港民意研究所就反修例運動撰寫民間民情報告，研究所今天公布第二階段報告，基金董事陳方安生亦有出席記者會。其中研究所上月舉行慎思會議，98位18至30歲市民參與，當中支持成立獨立調查委員會的人在會議前高達97%，討論後則有94%人支持。

陳方安生指，結果反映年輕人要求成立獨立調查委員會的訴求非常清晰，指不論是示威者和市民，均希望成立獨立調查委員會，深入調查警隊使用「暴力」和「濫權」的情況，又指出市民對監警會完全無信心，因絕大部分監警會委員均屬建制派。

她點名批評監警會新任委員余黎青萍，指她在「開工」前已公開指警隊不會「無端端」用暴力，未正式「開工」便作出結論，反問「你（余黎）畀人乜嘢印象？」她又指另一新任委員林定國雖委任過大律師公會主席，但四次法律界黑衣遊行，他均無參與，質疑林定國是否已有既定立場。

林鄭月娥日前回應指不容其他國家成為香港的持份者。陳方安生指出，香港作為國際城市和金融中心，大量美國人在香港居住和投資，加上《香港美國政策法》賦予香港特殊待遇，陳方安生直指：「唔到你（林鄭）容唔容許（外國成為持份者）」。

陳方安生又指，現時一國兩制被侵蝕，美國國會絕對有權根據政策法，檢討是否繼續給予香港特殊待遇，又說若北京、香港切實落實一國兩制，「如果一國兩制落實情況說服到國際，（中國、香港）有咩要驚，無嘢要驚」

她指出，反修例運動並非顏色革命，並非為推翻政府，只是希望特首站在香港人的一方，真真正正捍衛一國兩制。