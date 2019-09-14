【逃犯條例】黨友拒見林鄭做佈景板　葉劉：我冇教佢　倡網上落區

《逃犯條例》修訂引發的政治風波，令政府進退失據。新民黨主席、行政會議成員兼立法會議員葉劉淑儀今早(14日)出席《商台》節目「政經星期六」時，表示政府解說工作不足，促請官員多到民間解釋政策。 早前行政長官林鄭月娥承諾會落區聆聽民意，昨日（14日）又約見18區全體區議員會面2小時，惟此舉被部分區議員批評沒有誠意。新民黨區議員甘文鋒亦表明拒絕出席，更形容政府只是安排大部份區議員到場當「佈景板」。葉劉淑儀就指，黨友的表態「唔係我教佢」；又批評約見全體區議員的做法「唔係好有用」。她認為，特首直接接觸群眾更有用，又建議林鄭如害怕落區引起騷亂，可與群眾在網上交流。

葉劉淑儀（右）表示，林鄭月娥（中）應直接與市民接觸聆聽意見，如害怕落區引起騷亂，可網上交流。（資料圖片/鄧倩螢攝）

葉劉表示，政府在政制發展等方面，要做多些解釋工作，又強調政改跟隨《基本法》，「《基本法》給予香港嘅民主，已經比起1997年之前多好多，逐步跟住《基本法》走會有民主」。

她又指，官員應該多些到民間和學校，包括到中學解釋《基本法》。

對於林鄭落區，她就指，形式上還在研究；但認為約區議員見面的做法「不是很有用」，因區議員人數眾多，全部約見時，各人政見不同，時間有限；「直接接觸群眾會更有用」，她指，林鄭如害怕引起騷亂，可與群眾網上交流，按照人口結構，用科學方法抽出不同年齡層市民，「唔係收集書面意見，然後書面答嗰種，facebook live係即時回應」。

她又指，如果要親身落區，林鄭也可18區找重點去做，如街市、老人院、視察鼠患，「有好多方法，但問題係政府做得慢」。

她認為，政府已回應五大訴求，「冇咩再可以做」，她指，如市民希望獨立調查，是因為「嬲警察」，可依靠監警會調查，「政府做到嘅都做曬……五大訴求，只係一個口號」。